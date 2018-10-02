أحمد موسى يكشف عن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا بتوجيه ضربات عسكرية ضدها.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن روسيا في عهد بوتين مختلفة تماما وتحذر أمريكا من لهجة التهديدات.



وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي أعلن أنه تم تسليم منظومة الدفاع الصاروخية لسوريا، مضيفا أن منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S300 سرعتها 2800 كيلومتر في الساعة.

