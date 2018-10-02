الحكومة الإسبانية ترفض إنذار كتالونيا بشأن حق تقرير المصير

أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم، رفضها أي إنذار من كتالونيا بشأن التحرك نحو منح المنطقة حق تقرير المصير، قائلة إنها مازالت تركز على إجراء حوار واسع النطاق مع المنطقة المضطربة لحل أزمة الانفصال.



وكان زعيم إقليم كتالونيا كيم تورا قد هدد في وقت سابق اليوم، بسحب تأييد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في البرلمان إذا لم يوافق في غضون شهر على آلية لحق تقرير المصير.



وقالت متحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحفي "لا نقبل الإنذارات.