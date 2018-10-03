اقتراح برغبة لإنشاء هيئة مستقلة تتولى ملف المحميات الطبيعية

قال النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبئية، ونائب جنوب سيناء، إنه سيقدم اقتراحا برغبة، خلال الأيام المقبلة، لإنشاء هيئة عليا لإدارة ملف المحميات، بدلًا من وزارة البيئة، التى أظهرت بطئًا شديدًا فى هذا الملف.





وأضاف "حسان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تمثل ثورة كبيرة لكنها غير مستغلة، مطالبًا بأن تكون هناك خطة واضحة من الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة، للنهوض بهذا الملف.



