ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

اقتراح برغبة لإنشاء هيئة مستقلة تتولى ملف المحميات الطبيعية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
النائب غريب حسان
النائب غريب حسان
عبد الرحمن سرحان
قال النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبئية، ونائب جنوب سيناء، إنه سيقدم اقتراحا برغبة، خلال الأيام المقبلة، لإنشاء هيئة عليا لإدارة ملف المحميات، بدلًا من وزارة البيئة، التى أظهرت بطئًا شديدًا فى هذا الملف.

وأضاف "حسان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تمثل ثورة كبيرة لكنها غير مستغلة، مطالبًا بأن تكون هناك خطة واضحة من الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة، للنهوض بهذا الملف.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، إلى أنه تحدث مع الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لتطوير المحميات الطبيعية، بسيناء، إلا أنه لا يوجد جديد فى الموضوع إلى الآن.

ترشيحاتنا

السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو

شاهد.. محمد صلاح فى تدريب ليفربول استعدادا لـ نابولي الإيطالى

مصطفى خاطر يستعد لـ حضور مهرجان مالمو للسينما العربية

الجزائر تضع الأئمة تحت المراقبة بسبب خطابات الكراهية في المساجد

بدون مسكنات أسرع علاجات طبيعية لمحاربة آلام الحلق

هل هناك ذكر معين يستعان به على قضاء الدين

مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

ماكرون يوافق على استقالة وزير داخلية فرنسا

الأمن يلقى القبض على فتاة سيارة صلاح سالم .. صور

فتوى الأزهر توضح القول الفصل فى محادثة الهاتف بين الخاطب وخطيبته

محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو

دراسة: احذر.. المشروبات الغازية الخالية من السكر سامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

فيديو

أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو
غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو
وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي.. فيديو
أسرع أهداف مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟