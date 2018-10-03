نائب: لن نحيد عن مصلحة المواطن بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، باستفاضة موسعة، والذي أرجعه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان، فى أولى جلسات انعقاده.



وأشار "هلالي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن الخلاف على وقوع البحوث الطبية والإكلينيكية، تحت إشراف وزارة التعليم العالي، أو الصحة، لا يعد أمرًا جوهريًا، وهو خلاف بسيط يمكن حله من خلال المناقشة.



أما بالنسبة لحظر القانون تحليل العينات بالخارج، أكد النائب أن هذه الجزئية ستكون محل دراسة ومناقشة كذلك، ولن يحيد المشرعون عن مصلحة المريض أبدًا.