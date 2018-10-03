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اقتصاد

النقد العربي: تعاون مع المؤسسات الدولية لتفعيل الشمول المالي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:04 ص
خلال الورشة
خلال الورشة
محمد يحيي
أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، إن هناك تعاوناً وثيقاً مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتعزيز سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة للدفع الإلكتروني بغرض تعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول قضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي (PAFI) تحت عنوان" تطوير خدمات وأدوات نظم الدفع لتعزيز فرص الوصول للتمويل " التي نظمها الصندوق اليوم بمدينة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولي بمشاركة عدد من ممثلي البنوك المركزي العربية والآسيوية والأوروبية.

وقال " الحميدي" إن الورشة استعرضت التجارب العربية والدولية المتعلقة بوسائل الدفع الإلكتروني والتعرف علي أبرز المعوقات لتطبيق مبادرة الشمول المالي ووصول الخدمات المالية للمواطنين بالاضافة للعملات الرقمية المصدرة من المصارف المركزية و الهوية الذكية للعميل.

وأوضح " الحميدي" أن ورشة العمل عرضت فرص لتبادل الخبرات بين العالم الأجنبي و الدول العربية و التدريب علي الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق الرفاهة المالية.

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