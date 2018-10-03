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محافظات

أوبرا دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. الجمعة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
وبرا دمنهور تحتفل
وبرا دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
جمالات الدمنهورى
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا تحييه فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجى فى الثامنة مساء يوم الجمعة 5 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور وذلك في إطار الإحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر .

يتضمن برنامج الحفل باقة من الموشحات التراثية والأغانى الوطنية منها: لحظ رنا - شاغلى بالحسن بدر - انت المدلل - سمينا وعدينا - دولا مين - حبيت بلدى - حلوة بلادى - بسم الله - ع الرملة - مت أشوفك - يا غائب لا يغيب - كوكتيل وطنى للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. 

يشارك بالحفل نخبة من نجوم دار الأوبرا هم : نهى حافظ وريم حمدى وعاطف عبد الحميد وياسر سليمان وأنغام مصطفى ومازن دراز وأحمد صبرى ومحيى صلاح وحنان عصام

جدير بالذكر ان فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشحات ، القصائد ، الأدوار ، الطقاطيق ، المونولوجات التى يؤديها  أمهر واكفأ الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، وقد شاركت الفرقة  فى العديد من مهرجانات الموسيقى العربية والمهرجانات الدولية والاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر.

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