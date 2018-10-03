أوبرا دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا تحييه فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجى فى الثامنة مساء يوم الجمعة 5 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور وذلك في إطار الإحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر .





يتضمن برنامج الحفل باقة من الموشحات التراثية والأغانى الوطنية منها: لحظ رنا - شاغلى بالحسن بدر - انت المدلل - سمينا وعدينا - دولا مين - حبيت بلدى - حلوة بلادى - بسم الله - ع الرملة - مت أشوفك - يا غائب لا يغيب - كوكتيل وطنى للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.





يشارك بالحفل نخبة من نجوم دار الأوبرا هم : نهى حافظ وريم حمدى وعاطف عبد الحميد وياسر سليمان وأنغام مصطفى ومازن دراز وأحمد صبرى ومحيى صلاح وحنان عصام



