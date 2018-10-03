المالية: تحصيل ضرائب بـ 110.4 مليار جنيه من الجهات السيادية في 11 شهرا

ارتفعت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية إلي 110.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقابل 77.81 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة 33 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان الضرائب المحصلة من أرباح هيئة البترول بلغت 23.13 مليار جنيه في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي الماضي مقابل 10 مليارات بنفس الفترة من العام السابق له.





ووصلت حصيلة الضرائب من هيئة قناة السويس لنحو 28.2 مليار جنيه مقارنة بـ 20 مليارا في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي إلي قبل الماضي.



