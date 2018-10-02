نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨

أقام نادى النيل بالمنصورة حفله السنوى للاحتفال بيوم التفوق العلمى لعام ٢٠١٨ تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور محمد زهرى مدير نادى النيل، بحضور الدكتور محمد زهرى مدير النادى والدكتور ندا رماح وكيل كلية رياض الأطفال مستهلا الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم تقديم فقرات غنائية وعزف على الأورج من مدرسة المواهب بالنادى.



ورحب الدكتور مدير النادى بالحضور، موضحا أهمية العلم ودوره فى نهضة بلدنا الحبيبة وحثهم على مواصلة التفوق والتميز وذكر أنه يوم جنى الثمار بالنسبة للآباء والأمهات.



وتم تكريم ٤٩ طالبا وطالبة من المتفوقين من أبناء السادة الأعضاء ممن انطبقت عليهم شروط التكريم وحصولهم على أعلى من ٩٥٪ فى المرحلة الابتدائية وأعلى من ٩٠٪ فى المرحلة الإعدادية والثانوية بواقع ١٦ متفوقا فى الابتدائية و٢٦ متفوقا فى الإعدادية و٧ فى الثانوية.