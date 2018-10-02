ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
همت الحسينى
أقام نادى النيل بالمنصورة حفله السنوى للاحتفال بيوم التفوق العلمى لعام ٢٠١٨ تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور محمد زهرى مدير نادى النيل، بحضور الدكتور محمد زهرى مدير النادى والدكتور ندا رماح وكيل كلية رياض الأطفال مستهلا الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم تقديم فقرات غنائية وعزف على الأورج من مدرسة المواهب بالنادى.

ورحب الدكتور مدير النادى بالحضور، موضحا أهمية العلم ودوره فى نهضة بلدنا الحبيبة وحثهم على مواصلة التفوق والتميز وذكر أنه يوم جنى الثمار بالنسبة للآباء والأمهات.

وتم تكريم ٤٩ طالبا وطالبة من المتفوقين من أبناء السادة الأعضاء ممن انطبقت عليهم شروط التكريم وحصولهم على أعلى من ٩٥٪ فى المرحلة الابتدائية وأعلى من ٩٠٪ فى المرحلة الإعدادية والثانوية بواقع ١٦ متفوقا فى الابتدائية و٢٦ متفوقا فى الإعدادية و٧ فى الثانوية.
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨
نادى النيل بجامعة المنصورة يكرم المتفوقين فى يوم التفوق العلمى ٢٠١٨

ترشيحاتنا

ونش الحديد يحرم أسرة محمد منه.. زملاؤه لقبوه بـ الشيخ وصاحب الخلق الرفيع

إسرائيل تعلن الحرب على لبنان.. وبيروت تبحث اللجوء لمجلس الأمن

إبراهيم فايق يعلق على عدم تواجد وليد سليمان من المنتخب الوطنى

مساعد كوبر يعلق على غياب جماهير الأهلي عن مباراة وفاق سطيف

القصة الكاملة لاتهام رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

مصدر أمني: حضور لقاء الأهلى ووفاق سطيف لأعضاء النادى حاملى التذاكر فقط

برهم صالح رئيسا للعراق بعد انسحاب منافسه

رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة

شاهد.. عري وجماجم ومخدرات بحفلات عبدة الشيطان في إسرائيل

خالد عبد العزيز يكشف عن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك

الأهلى ينهى الشوط الأول بهدفي الحاوي ومحارب أمام وفاق سطيف.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

نيرمين أبو سالم: هناك ثغرات في القوانين ساعدت على زيادة الانتهاكات الأسرية للطفل
أحمد موسى يشكر السفير أحمد أبو زيد: قدمت أداء محترما يليق بك
أخصائية طب نفسي: الخلافات الزوجية تؤثر سلبا على الطفل
رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة
باحثة: الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء الانتهاكات الأسرية للطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟