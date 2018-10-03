ضبط 2 طن سكر ناقص الوزن و4 تجار تموين امتنعوا عن تسليم السلع بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة ومحلات البقالة التموينية للتصدى لتجار السوق السوداء ومهربى السلع المدعمة وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة، عن التى قادها المحاسب محمد عابدين مدير إدارة التموين بمركز دمنهور من ضبط 100 باكتة سكر تمويني مدعم بما يعادل واحد طن ناقص الوزن القانوني بمقدار 75 : 100 جرام بالكيلو الواحد وذلك بمحل تاجر تمويني، أحد فروع جمعيتي، كما تم ضبط 39 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي عدد 468 زجاجة و 9 باكتة سكر تمويني مدعم بإجمالي 180 كجم وذلك لدي تاجر تمويني قام بإخفائها وتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وهي زياده عن الرصيد الموجود في عهدته.





و تمكنت الحملة من ضبط كرتونة زبيب منتهية الصلاحية زنة 15 كجم وشيكارة شيكولاته خام زنة 12 كجم منتهية الصلاحية داخل أحد فروع جمعيتي التموينيه،وضبط 50 شيكارة تقاوي قمح معامل بالمبيدات الحشرية ومدون عليه أنه لا يصلح للإستهلاك الآدمي أو الحيواني زنة الشيكارة 30 كجم بما يعادل 1,5 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة علي منشأها.



