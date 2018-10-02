يبدأ غدا الأربعاء عرض فيلم "عيار ناري" بدور العرض السينمائية، إذ بدأ بطل الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي بالترويج له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



تدور أحداث الفيلم حول اشتباكات لاظوغلي.. تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية.



ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.



فيلم "عيار نارى" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، وتأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى فى أولى تجاربه بالإخراج.