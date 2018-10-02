كيف أنقذت اليونان وقبرص إسرائيل من شرك الإس 300 الروسية.. موسكو تنقل المتقدمة إلى سوريا.. وتل أبيب تؤكد: لا تشكل عائقا.. أجواء متوترة بين الدولتين.. وبوتين حطم أواصر الصداقة مع نتنياهو

موقع دبكا: روسيا قررت التخلي عن صداقتها مع إسرائيل

يسرائيل هايوم: المنظومة الروسية قادرة على كشف الطائرات الإسرائيلية فور إقلاعها

وزير الدفاع الروسي يعلن تسليم صواريخ إس 300 إلى سوريا

إسرائيل تؤكد: لا نخشى المنظومة الروسية

الجيش الإسرائيلي تدرب على منظومة إس 300 في قبرص واليونان





دخلت إسرائيل وروسيا، منذ إسقاط الطائرة الروسية فوق البحر المتوسط، مرحلة يراها المراقبون الإسرائيليون بأنها تتميز بالتوتر، على الرغم من الاتفاقات المبرمة بين الجانبين لمنع الحوادث الجوية، منذ دخول القوات الروسية إلى سوريا، واستمرار عمليات القوات الجوية الإسرائيلية في الأجواء السورية.فبعد عملية الإسقاط التي اتهم فيها الجانب الإسرائيلي كلا من إيران وسوريا، سافر وفد عسكري إسرائيلي إلى روسيا والتقى بمسؤولين عسكريين بموسكو في محاولة لتوضيح حقيقة المسؤولية الإسرائيلية عن إسقاط الطائرة وتقديم المبررات التي تؤكد ضلوع الجانب السوري والإيراني في ذلك، لكن المسؤولين الروس أكدوا عدم اقتناعهم بالمبررات الإسرائيلية، وحملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة ومقتل من كانوا على متنها من العسكريين، لتدخل الرواية بين الجانبين مرحلة جديدة، يبدوا عليها من الخارج أنه تسير باتجاه تصعيد عسكري.عبر موقع "دبكا" الإسرائيلي عن وجهة النظر الإسرائيلية ومراقبتها للتحركات الروسية على خلفية الواقعة، وقال الموقع إن روسيا باتت تجهز الأرض في سوريا لحرب استنزاف مع إسرائيل، مؤكدا أن موسكو قررت منذ إسقاط طائرتها يوم 17 سبتمبر، تحطيم كافة العلاقات الطيبة التي كانت تربط بينها وبين الجيش الإسرائيلي.وأضاف الموقع أن الخطوة الروسية اتضحت ملامحها في عدة أمور على رأسها تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعد خطابه في الأمم المتحدة، والتي قال فيها إن روسيا بدأت في إمداد سوريا بمنظومة صواريخ اس 300 وأن هذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة مستشار الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى طهران ولقائه مع نظيره الإيراني، علي شمخاني، من أجل بحث مقترح بشأن توقف إيران عن إرسال الأسلحة إلى سوريا، على الأقل خلال الفترة القريبة القادمة، في مقابل وقف إسرائيل هجماتها وقصفها على سوريا.ولفت الموقع إلى أنه في تل أبيب فهمت أنه لحين إتمام اللقاء بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن تقدم روسيا على إرسال صواريخ إس 300 إلى الجانب السوري، مشيرا إلى أن الأمل في عقد اللقاء بين نتنياهو وبوتين يتضاءل يوما بعد الآخر.. من جانبه رد نتنياهو على تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن تسليم اس 300 لسوريا، ووصف الخطوة بأنها غير مسؤولة. والأمر الثاني، بحسب الموقع الإسرائيلي، هو تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، التي قال فيها إن إسرائيل يجب أن تتوقف عن القول لروسيا ما يجب عليها فعله.وقال "دبكا" إن التصريحات الإسرائيلية الموجهة تجاه روسيا كثيرا ما تغضب المسؤولين الروس.. خاصة أن المسؤولين في تل أبيب يؤكدون على أنهم لا مشكلة لديهم في التعامل مع المنظومات الالكترونية الروسية المزمع إرسالها إلى سوريا، وأنها لا تشكل أي مشكلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي وأنه قادر على التعامل معها وتجاوزها. لكن هذه العنترية الإسرائيلية لا تخفي ما ترصده التحليلات العبرية بشأن تسليم منظومات الصواريخ إلى سوريا.وأكد الموقع، أن الأمر الثالث الذي يدل على الموقف الروسي، هو تصعيد الخبراء العسكريين الروس، من لهجتهم الهجومية على إسرائيل، وقال أحد الخبراء الروس إن الأنظمة التي سترسلها روسيا إلى سوريا قادرة على رصد أي طائرة في القواعد الإسرائيلية أو في أوروبا، تنوي الإقلاع لتنفيذ أي هجمات في سوريا، فبمجرد وضع الطائرة على مصعد الإقلاع تقوم الأنظمة بمنحها رقما محددا ويتم تحديدها كهدف لأنظمة الدفاع الجوية السورية والروسية، وقالت صحيفة يسرائيل هايوم إن المنظومة الروسية يمكنها رصد الطائرات الإسرائيلية وهي في المطارات، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على الجانب الإسرائيلي فحسب بل يمتد إلى قوى أخرى شرق أوسطية وأوروبية.وشدد الموقع على أنه بعيدا عن أنظمة صواريخ إس 300، ينوي الروس تقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية، لافتا إلى وضع منظومة صواريخ بيشورا إم 2 في دمشق وهي منظومة صواريخ مضادة للطائرات تم تطويرها خلال الفترة الماضية، وتستخدم لاسقاط الطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة، والصواريخ والمروحيات التي يمكنها الولوج من دائرة الدفاعات الجوية بعيدة المدى من طراز إس 300 وإس 400. ونقل "دبكا" عن مصادر قوله إن أكبر المشكلات التي قد تواجه الروس في سوريا هو إصرار نتنياهو على ضرورة إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وهجومه المتواصل على إيران والذي تزداد حدته يوما بعد يوم.وجاء الرد الروسي على إسرائيل، فيما يبدو أنه عمليا، حيث أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتن بإتمام تسليم منظومة إس 300 إلى الدفاع الجوي السوري. يأتي ذلك فيما قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق، إن توريد منظومات "إس 300" الروسية إلى سوريا لن يؤثر على عمليات التحالف. وقال المتحدث باسم التحالف شون ريان "هذا لا يغير أي شيء.. فهذه أنظمة دفاعية.. لدينا قناة اتصال روسية أمريكية خاصة بمنع وقوع صدام في سوريا.. عندما تدخل أسلحة جديدة إلى المنطقة أمر مثير للقلق، لكن لدينا عملية تمنع نشوب الصراعات".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات شحن روسية للأغراض العسكرية هبطت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية في قاعدة حميميم الروسية بسوريا، مشيرة إلى أن تلك الطائرات كانت تنقل إس 300 إلى سوريا، وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن روسيا أمدت الجيش السوري أيضا بأنظمة حرب اليكترونية وأنظمة قيادة وتحكم تعزز من سيطرته على أجواءه، وتمنع تكرار حادثة اسقاط طائرة الاستطلاع.التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم خوفها من نشر منظومة الصواريخ الروسية في سوريا قد تعود إلى أن إسرائيل تدربت بالفعل على هذه المنظومة، وأعدت خطط أو طورت تكنولوجيا تمكن مقاتلاتها أو صواريخها من الهرب من تلك المنظومة، حيث قالت وكالة رويترز عام 2015 إن الطيارين الإسرائيليين تدربوا على كيفية التعامل مع منظومة الدفاع الجوي إس-300. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها قولها إن المنظومة التي اشترتها قبرص قبل 18 عاما ومقرها في جزيرة كريت قد تم تشغيلها أثناء المناورات الجوية المشتركة بين الطيران الاسرائيلي واليوناني.وقد سمح تشغيل المنظومة للطيارين الإسرائيليين معرفة طريقة عمل رادار التعقب في منظومة أس-300 للأهداف المعادية والتعامل معها وجمع معلومات عن الرادار المتقدم للمنظومة وكيفية التحايل عليه. وحسب الوكالة طلبت الولايات المتحدة من اليونان تشغيل أس-300 مرة واحدة على الأقل لهذا الغرض لكن لا يعرف ما إذا كانت إسرائيل أطلعت حلفاءها على ما توصلت إليه.ونقلت الوكالة عن الخبير الروسي لدى المعهد الملكي في لندن إيجور سوتياجين قوله إن توفير فرصة التعامل مع منظومة أس-300 الموجودة في جزيرة كريت اليونانية هو كل ما يمكن أن تطمح إليه إسرائيل لدراسة ترددات الرادار وذبذباته ومداه وحينها يمكن معرفة كيفية التعامل مع هذه المنظومة وتفادي أخطارها حسب قوله.وحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن نموذج أس-300 الذي تسلمته سوريا هو الأحدث وأفضل من النموذج الذي جرى الاتفاق عليه في البداية، وقادر على رصد الطائرات الاسرائيلية المقاتلة لحظة إقلاعها من مطاراتها. كما أن عربات هذه المنظومة قادرة على التحرك وتغيير مواقعها خلال دقائق لمنع العدو من تحديد مواقعها بعد إطلاق صواريخها. كما أن نظام الرادار قادر على تحديد الصواريخ المضادة للرادارات المتجهة نحو الرادار ومن ثم إغلاقه فورا وتشغيل نظامي التمويه وإعاقة الإشارات الإلكترونية.