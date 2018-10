المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى توقعان عقدا لتفعيل تطبيقات المدن الذكية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم عقدا مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتفعيل تطبيقات المدن الذكية والمجتمعات الرقمية، ويستهدف العقد تمكين مشروعات المجموعة وتأهيلها لتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت مع أحدث التقنيات الحالية والمستقبلية للمدن الذكية.



وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة المصرية للاتصالات الإستراتيجية للتحول الرقمي وإنشاء مركز مصر الإقليمى للبيانات ومنصات إنترنت الأشياء والحلول الذكية.



وقع العقد، هشام طلعت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة القابضة، والمهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات WE.



وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نقطة الانطلاق بين مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات WE نحو تحالف استراتيجي لتطوير البنية التحتية لمشروعات المجموعة بما يؤهلها لاستقبال أحدث التكنولوجيات الرقمية وكافة تطبيقات مدن الجيل الرابع.



وأوضح هشام طلعت مصطفى أن تفعيل هذا العقد الذي يمهد الطريق لتحالف استراتيجي مع عملاق الاتصالات "الشركة المصرية للاتصالات" يتفق تماما مع فلسفة المجموعة وتوجهاتها لتطوير مشروعاتها ذات الخدمات المتكاملة وفق أرقى المواصفات العالمية ويعكس مدى ما وصل إليه الفكر الاستراتيجي للمجموعة في تقديم منتج عقاري يضاهي أو يفوق أفضل المشروعات العالمية. وأعرب هشام طلعت عن سعادته بهذه الشراكة مع "المصرية للاتصالات" والتي وصفها بأنها ستكون بمثابة إضافة حقيقية للاقتصاد القومي وستسهم بفاعلية في الارتقاء بحياة الأفراد في مجتمعاتٍ حديثة تواكب معطيات العصر.



وأعرب المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE عن سعادته بتوقيع هذا العقد مع مطور عقاري عملاق كمجموعة طلعت مصطفى، وأن الشركة تتحمس بشكل كبير لمثل هذه الاتفاقيات التي تضمن تزويد المشروعات العقارية بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مشيرا إلى الطفرة التي شهدتها خدمات الشركة في العام الأخير بعد التحول لمشغل اتصالات متكامل وإطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع. كما أعرب البحيري عن سعادته باتجاه شركات التطوير العقاري العملاقة إلى الاهتمام بتطبيقات المدن الذكية والمجتمعات الرقمية.



يُشار الى أن مجموعة طلعت مصطفى تُعد من كبرى شركات القطاع الخاص العقاري والسياحي في تشييد المدن والمشروعات متكاملة الخدمات والتي تمتد أنشطتها إلى كافة مناحي الحياة تقريبًا، كما تُعد الشركة المصرية للاتصالات أول وأقدم مشغل اتصالات متكامل في مصر بما يتضمنه ذلك من توفير خدمات التقنيات الحديثة والهاتف الثابت والمحمول والانترنت فائق السرعة بمستوى احترافي.