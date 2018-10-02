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تعليم

إجراء مقابلة لـ52 متقدما لشغل وظيفة مدير وكيل مدرسة بكفر الشيخ

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:55 م
صدى البلد
محمود زيدان
أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، المقابلات الشخصية لـ52 متقدمًا لشغل وظيفة مدير، ووكيل مدرسة بإدارة سيدي سالم التعليمية، منهم 24 متقدمًا لشغل وظيفة مدير مدرسة، و28 متقدمًا لشغل وظيفة وكيل مدرسة.

وضمت اللجنة في عضويتها، الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور قطب حنور، أستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، وهناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد فرحات مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، بالمحافظة، وسلامة الويشي، مدير التعليم العام.

كما ضمت اللجنة - أيضًا - محمد غانم مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وحنفي هلال، مدير عام الخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة، وحسني ندا وأمانة سر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وأعضاء إدارة التنسيق ياسر السعدنى، وعبدالفتاح نصار، والسعيد ممدوح ، وعزت صابر.
إجراء مقابلة لـ52 متقدما لشغل وظيفة مدير وكيل مدرسة بكفر الشيخ

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