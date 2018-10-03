بلقيس تتخطى النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح أهلا يا ماما

تخطت المطربة الخليجية بلقيس فتحي حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح كليبها الجديد "أهلا يا ماما"، الذي أهدته لمولودها الأول تركي.





طرحت المطربة الخليجية بلقيس فتحي أحدث كليباتها، إذ تسيطر على الأغنية مشاعر الأمومة والعطف.





وظهرت بلقيس مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، الذي استقبلته في شهر مايو الماضي، وذلك خلال مشاهد كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزءا كبيرا من وجهه.



