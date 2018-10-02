انتخابات الصحفيين بالإسكندرية.. الطرابيشي رئيسا.. حافظ والساعاتى وسعيد لعضوية المجلس.. و79.7% نسبة مشاركة الجمعية العمومية

الطرابيشي رئيسا لفرعية الصحفيين بالإسكندرية

فوز 3 صحفيين بعضوية مجلس النقابة

حضور 138 عضوا من إجمالي عدد الصحفيين

إقبال كثيف من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بالإسكندرية







وقد شهدت العملية الانتخابية حضورا من جانب أعضاء الجمعية العمومية والتى بلغت نسبة مشاركتها 79.7% حيث حضر 138 عضوا من إجمالي 173 هم عدد الأعضاء.



أسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز المرشح رزق الطرابيشي بمنصب رئيس النقابة، بعد حصوله على 91 صوتا من إجمالي 133 صوتا صحيحا، فيما حصلت منافسته هويدا فتحى على 22 صوتا، وحصل محمد محمود على 20 صوتا.



وعلى عضوية المجلس فاز 3 مرشحين هم: عمرو حافظ، وهدى الساعاتي، والسيد سعيد.



بلغ عدد الحضور 138 عضوا، من إجمالي عدد الصحفيين الذين لهم حق التصويت، والبالغ عددهم 173 عضوا، من أعضاء الجمعية العمومية، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 135 صوتا، والباطلة 3 أصوات.



جاءت نتائج الفرز طبقا لترتيب الأصوات على مستوى العضوية: عمرو حافظ، 85 صوتا، هدى الساعاتي 66 صوتا، السيد سعيد 62 صوتا، فيما حصل كل من، حسن أبو شقرة على 58 صوتا، بسمة الشحات 50 صوتا، عصام صبري 47 صوتا، وتامر صلاح الدين 22 صوتا، وإبراهيم رضوان 15 صوتا.



جرت الانتخابات بنزاهة تامة وتحت إشراف لجنة من النقابة العامة بالقاهرة، برئاسة جمال عبد الرحيم وعضوية كل من حسين الزناتى وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر.



وكانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، قد أصدرت بيانا صباح اليوم، حثت فيه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالإسكندرية على المشاركة الفاعلة فيها، وقال بشير العدل مقرر اللجنة، وفقا للبيان، إن انتخابات النقابة الفرعية فى الإسكندرية، لا تقل أهمية عن الانتخابات بالنقابة العامة، نظرا لما تمثله من أهمية، وتقوم به من دور فى حماية الصحفيين، فى واحدة من المدن التي تعد الثانية بعد القاهرة.



شهدت النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية اليوم انتخابات التجديد النصفى على موقع الرئيس وتجديد عضوية 3 من أعضاء المجلس، بعد اكتمال النصاب القانونى لها.