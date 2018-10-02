وكيل التعليم بدمياط: لا وجود للدروس الخصوصية في النظام الجديد

تفقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل الوزارة- مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة الروضة التعليمية كان منها، مدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوية المشتركة ومدرسة أحمد عبد الباقي شلبي للتعليم الأساسي بالغوابين ومدرسة بنات الغوابين الابتدائية ومدرسة الغوابين الإعدادية المشتركة ومدرسة الروضة الجديدة الابتدائية، حيث رافقه كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.



وتابع “وكيل الوزارة” سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وأعمال الصيانة البسيطة في هذه المدارس وتهيئة الأفنية وإزالة جميع الرواكد بها، كما تابع أيضًا إستلام الطلاب للكتب المدرسية وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.



وأكد “سويلم” ضرورة أن يكون معلمي رياض الأطفال قد حصلوا علي التدريبات لنظام التعليم الجديد، ومعلمي الصفوف الأولى قد حصلوا علي التدريب علي كتاب الباقة لطلاب الصف الأول الابتدائي بنظام التعليم الجديد والمقرر هذا العام.



وشدد "وكيل الوزارة " علي دخول معلمي وطلاب الصف الأول الثانوي علي بنك المعرفة، لوجود جميع الكتب الخارجية بالإضافة إلي جميع المراجع التي ممكن أن يستخدمها الطلاب، وقام وكيل الوزارة بشرح نظام التعليم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، مضيفا: لا وجود للدروس الخصوصية في نظام التعليم الجديد ولا تدعوا أحدا يخدعكم، مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي في هذه الفترة يكتسبون معلومات وأفكارا إلي أن يتسلمون التابلت المدرسي الذي يوجد عليه المنهج، كما أكد سويلم علي انتظام حضور الطلاب بالمدارس لعدم إتاحة تلك المناهج خارجها.



وخلال جولته نبه “سويلم” علي قفل دفتر الحضور والانصراف بالمدارس الساعة 8 صباحا ولا مجاملة في التوقيع، كما قام بحصر المدارس التي بها عجز مدرسين في التخصصات المختلفة، مؤكدا أنه يتم سد العجز علي الفور ولا مجاملة بين المعلمين على حساب الطلاب والذي يعد المحور الأساسي والهدف الأول للعملية التعليمية.

