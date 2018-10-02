ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وكيل التعليم بدمياط: لا وجود للدروس الخصوصية في النظام الجديد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:57 م
صدى البلد
محمود زيدان
تفقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل الوزارة- مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة الروضة التعليمية كان منها، مدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوية المشتركة ومدرسة أحمد عبد الباقي شلبي للتعليم الأساسي بالغوابين ومدرسة بنات الغوابين الابتدائية ومدرسة الغوابين الإعدادية المشتركة ومدرسة الروضة الجديدة الابتدائية، حيث رافقه كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وتابع “وكيل الوزارة” سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وأعمال الصيانة البسيطة في هذه المدارس وتهيئة الأفنية وإزالة جميع الرواكد بها، كما تابع أيضًا إستلام الطلاب للكتب المدرسية وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.

وأكد “سويلم” ضرورة أن يكون معلمي رياض الأطفال قد حصلوا علي التدريبات لنظام التعليم الجديد، ومعلمي الصفوف الأولى قد حصلوا علي التدريب علي كتاب الباقة لطلاب الصف الأول الابتدائي بنظام التعليم الجديد والمقرر هذا العام.

وشدد "وكيل الوزارة " علي دخول معلمي وطلاب الصف الأول الثانوي علي بنك المعرفة، لوجود جميع الكتب الخارجية بالإضافة إلي جميع المراجع التي ممكن أن يستخدمها الطلاب، وقام وكيل الوزارة بشرح نظام التعليم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، مضيفا: لا وجود للدروس الخصوصية في نظام التعليم الجديد ولا تدعوا أحدا يخدعكم، مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي في هذه الفترة يكتسبون معلومات وأفكارا إلي أن يتسلمون التابلت المدرسي الذي يوجد عليه المنهج، كما أكد سويلم علي انتظام حضور الطلاب بالمدارس لعدم إتاحة تلك المناهج خارجها.

وخلال جولته نبه “سويلم” علي قفل دفتر الحضور والانصراف بالمدارس الساعة 8 صباحا ولا مجاملة في التوقيع، كما قام بحصر المدارس التي بها عجز مدرسين في التخصصات المختلفة، مؤكدا أنه يتم سد العجز علي الفور ولا مجاملة بين المعلمين على حساب الطلاب والذي يعد المحور الأساسي والهدف الأول للعملية التعليمية.

ترشيحاتنا

شاهد.. عري وجماجم ومخدرات بحفلات عبدة الشيطان في إسرائيل

وزير التعليم ينفي خبر استقالة المتحدث الرسمي أحمد خيري

تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو

تفاصيل مقتل عمر الحاج على يد خطيب شقيقته: أرسل لها دقائق رصيد مجاني فأبلغت أسرتها..صور

صدى البلد فى موقع جريمة مقتل شاب بإمبابة.. أحد الجيران: المشكلة بدأت بالحريم.. صور

الأهلي يستقر على التشكيل الرئيسي لمواجهة وفاق سطيف

إبراهيم فايق يعلق على عدم تواجد وليد سليمان من المنتخب الوطنى

أول قرار من الرئيس العراقي الجديد عقب فوزه

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء باعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية

شاهد.. محمد صلاح فى تدريب ليفربول استعدادا لـ نابولي الإيطالى

متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

لحظة دهس سيارة لمجموعة من المارة فى إسطنبول.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

نيرمين أبو سالم: هناك ثغرات في القوانين ساعدت على زيادة الانتهاكات الأسرية للطفل
أحمد موسى يشكر السفير أحمد أبو زيد: قدمت أداء محترما يليق بك
أخصائية طب نفسي: الخلافات الزوجية تؤثر سلبا على الطفل
رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة
باحثة: الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء الانتهاكات الأسرية للطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟