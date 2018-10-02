ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلماني: قوانين البحث الشامل غير منطقية.. وما فعله الرئيس يهدف إلى تقدم الدولة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:48 م
الدكتور جمال شيحة
الدكتور جمال شيحة ، عضو مجلس النواب ،
حسام الحارتي
قال الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، إن جميع دول العالم تشهد وجود تجارب بشرية، مؤكدا أنه لابد من وجود قانون صارم من أجل الحفاظ على المواطن أثناء إجراء تلك التجارب.

وأضاف شيحة ، في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة" ، المذاع عبر فضائية "الاولي المصرية" ، ان الدولة المصرية نالت اعجاب العالم فيما يتم الآن من عملية البحث الشامل ، والقضاء علي فيروس سي .

وأكد عضو مجلس النواب ، أن عودة قانون التجارب السرية من جانب رئيس الجمهورية كان بسبب نقاط هامة.

وأوضح ، ان أهم اعتراضات رئيس الجمهورية جاء على البند الخاص ، بعمل بحث علمي وإرسال عينات بشرية إلى الخارج يعاقب بالسجن وتوقيع غرامة مالية كبيرة ، موضحا أن ذلك البند غير منطقي على الإطلاق ويعوق حركة الكثير .

وأكد انه تم ارسال مشروع القانون الي لجنة الصحة والتعليم والتي قامت بالاعتراض على تلك البنود .

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم ..فيديو

تفاصيل مقتل عمر الحاج على يد خطيب شقيقته: أرسل لها دقائق رصيد مجاني فأبلغت أسرتها..صور

رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة

أحمد موسى يعلق على انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق

سر سيدة صينية عمرها 50 عاما.. كأنها في العشرين.. صور

متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

السفارة الألمانية تحتفل بعيدها الوطني تحت شعار المياه حياة بحضور وزير الري

شاهد .. خطة إسرائيل وأمريكا للتعامل مع صواريخ إس 300 الروسية

إسرائيل تعلن الحرب على لبنان.. وبيروت تبحث اللجوء لمجلس الأمن

ونش الحديد يحرم أسرة محمد منه.. زملاؤه لقبوه بـ الشيخ وصاحب الخلق الرفيع

مبروك عطية: زواج المسيار أحلى زواج فى العالم.. فيديو

الأهلي يستقر على التشكيل الرئيسي لمواجهة وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

نيرمين أبو سالم: هناك ثغرات في القوانين ساعدت على زيادة الانتهاكات الأسرية للطفل
أحمد موسى يشكر السفير أحمد أبو زيد: قدمت أداء محترما يليق بك
أخصائية طب نفسي: الخلافات الزوجية تؤثر سلبا على الطفل
رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة
باحثة: الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء الانتهاكات الأسرية للطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟