برلماني: قوانين البحث الشامل غير منطقية.. وما فعله الرئيس يهدف إلى تقدم الدولة

قال الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، إن جميع دول العالم تشهد وجود تجارب بشرية، مؤكدا أنه لابد من وجود قانون صارم من أجل الحفاظ على المواطن أثناء إجراء تلك التجارب.



وأضاف شيحة ، في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة" ، المذاع عبر فضائية "الاولي المصرية" ، ان الدولة المصرية نالت اعجاب العالم فيما يتم الآن من عملية البحث الشامل ، والقضاء علي فيروس سي .



وأكد عضو مجلس النواب ، أن عودة قانون التجارب السرية من جانب رئيس الجمهورية كان بسبب نقاط هامة.



وأوضح ، ان أهم اعتراضات رئيس الجمهورية جاء على البند الخاص ، بعمل بحث علمي وإرسال عينات بشرية إلى الخارج يعاقب بالسجن وتوقيع غرامة مالية كبيرة ، موضحا أن ذلك البند غير منطقي على الإطلاق ويعوق حركة الكثير .



وأكد انه تم ارسال مشروع القانون الي لجنة الصحة والتعليم والتي قامت بالاعتراض على تلك البنود .