القابضة للنقل البحرى: 159.3 مليون جنيه إيرادات الشركات المساهمة

أنهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام " الجمعيات العامة العادية للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، والعاملة في مجالات الوكالة الملاحية والخدمات البحرية وعددها خمس شركات وتساهم في رؤوس أموالها الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسب تتراوح من 5% إلى 49%، وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل بالإسكندرية لاعتماد نتائج أعمال الشركات الثلاث [ أمون للتوكيلات الملاحية / ممفيس للتوكيلات الملاحية / أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية ]، وأيضًا الشركة المصرية للتوريدات البحرية وشركة السويس للشحن والتفريغ عن العام المالي 2017/2018 بحضور اللواء بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري".



وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا ملحوظًا في أداء الشركات ويتضح من إجمالي إيرادات النشاط المحققة للنشاط الأساسى خلال العام للشركات الخمس بلغت 159.3 مليون جنيه مقابل 123.3 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 29.2 %.



وجاء تحسن أداء الشركات الخمس خلال العام المالى 2018/2017 بناءًا على تنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس القابضة من خلال اللقاءات المتواصلة مع إدارات هذه الشركات، وكذا من خلال التوصيات الصادرة باجتماعات المجلس التنفيذى للشركة القابضة والتى كان لها أكبر الأثر فى تصحيح مسار تلك الشركات وتحقيق نتائج إيجابية، حيث تم تفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات الخدمات والتخليص الجمركى والشحن مما أدى الى تحسين الأداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.



وتجدر الإشارة إلى تحسن الأداء المالي لهذه الشركات وزيادة قدرتها علي مواجهة التزاماتها وخاصة تجاه الجهات الحكومية مثل ( الكهرباء / المياه / البترول ) والتي تقوم بسدادها بصفة منتظمة مع عمل جدولة منتظمة السداد بالنسبة لمستحقات التأمينات الاجتماعية ويتم حاليا حصر شامل لمستحقات الضرائب تمهيدا لسدادها مستغلة في ذلك الإعفاءات التي قررها القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتنازل عن نسبة تصل إلى 90% من فوائد وغرامات التأخير.