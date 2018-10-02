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باحثة: الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء الانتهاكات الأسرية للطفل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:40 م
نرمين أبو سالم
نرمين أبو سالم
كـريـم الخـطـيب
قالت نرمين أبو سالم باحثة في شئون المرأة، إن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء الانتهاكات الأسرية للطفل طبقا لما نشرت المراكز البحثية المتخصصة.

وأضاف «أبو سالم» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الجهل والإدمان وغياب الوعي الأسري والتربوي وراء الانتهاكات الأسرية للطفل.

وأشارت الباحثة في شئون المرأة، إلى أن بعض الرجال الذين يتخذون قرار الطلاق يتخذ قرار الانفصال عن الأبناء أيضا، موضحة أن القوانين لا تنص على معاقبة الأب الذي ينتهك حقوق الأبناء، لان الأب ملزم بتولى أمور أبنائه حتى لو بعد الانفصال عن الأم.

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