حقوقى: المحكمة تأخذها الرأفة بالأب المعتدى وأتمنى أن تلغى المادة 60 من القانون

قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتنمية أن هناك مادة بعقوبة من يعذب الأطفال وهو قائم على حمايتهم سواء أب أو مدير مدرسة .



وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد وفق نفس المادة 116 مقرر من قانون الطفل التى تنص على أن تشدد العقوبة على القائم بالرعاية والملاحظة ولكن العرف جرى أن المحاكم لا تأخذ ذلك بالإعتبار، وتأخذهم الرأفة بالأب وتعطى عقوبة مع وقف التنفيذ.



وشدد على أهمية إلغاء أو تعديل المادة 60 التى تنص على أنه لا يوجد عقوبة إذا كان الفعل فى نطاق التأديب أو بحق مقرر من مقتدى العقوبة .



جدير بالذكر أن الطفلة منة البالغة من العمر 11 عاما، تعرضت للتعذيب على يد والدها وزوجته لمدة 10 أيام كانت كفيلة بإنهاء حياتها، بعد أن انفصل الأب المتهم عن والدة الضحية منذ 7 أعوام وعاشت منه وأخوها مع والدها وزوجته.



