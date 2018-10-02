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منوعات

جوازة تحولت لكابوس داخل جبل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:39 م
صدى البلد
كريم جمال
يحلم أى شاب بمقابلة شريكة العمر والزواج منها من أجل حياة مستقرة وهادئة، ولكن حلم هذا الشاب تبدد بعدما تحولت حفل الزفاف إلى أمر كارثي، بعدما تاه هو وحبيبته داخل الجبل.

وبحسب "سكاى نيوز"، قرر جوشوا ماسون وكاتي ديفيس من ولاية تكساس الأمريكية تكساس، بتسلق جبل متنزه Jasper Peak في ولاية كولورادو.

وبحسب شبكة CBS، كان ماسون يبحث عن موقع مميز ومنظر ليتقدم لطلب يد حبيبته ديفيس، ولكن الأزمة أن الثنائي ضل طريقه داخل الجبل، لعدة ساعات حتى ابتسم لهم القدر متأخرًا بعدما عثر عليهما رجل كان يخيم بالقرب منهما، حيث ظهرت عليهما علامات المرض، وزودهما بالماء والطعام، وأعطاهما خيمة ليقيموا بها.

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