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التضامن: نستهدف إغلاق دور الأيتام.. و11 ألف طفل في منظومة الأسر البديلة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:42 م
غادة والي، وزير التضامن
غادة والي، وزير التضامن الإجتماعي
هاني حسين
قالت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من منظومة الأسر البديلة هو منع الأطفال من الذهاب إلى دور الأيتام لأنها ليست أفضل مكان لرعاية الأطفال.

وأضافت " الألفي " في حوارها في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" لدينا حوالي 11 ألف طفل في منظومة الأسر البديلة"، لافتة إلى أننا نستهدف إغلاق كافة دور الايتام في مصر خلال السنوات القادمة.

وتابعت:" عدد دور الأيتام في مصر حوالي 500 دار، وأغلبية المشاكل متواجدة في أقل من 15 دارا للأيتام، وتتنوع المشاكل من سوء الإدارة مما دفعنا إلى تغيير مجالس الإدارات ودعم أجور العاملين في دور الأيتام".

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