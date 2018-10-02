ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ورشة عمل دولية حول مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:34 م
ورشة عمل
ورشة عمل
يوسف رجب
استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور كين والدكتور ايسكيه أوزاوا- أساتذة الجهاز الهضمي بجامعة نجازاكي اليابانية، في إطار ورشة العمل الدولية التي تستضيفها مستشفيات قنا الجامعية اليوم حول الحديث في مجال مناظير الجهاز الهضمي.

أشار الدكتور عباس منصور، إلى أن جامعة جنوب الوادي مهتمة بالتبادل العلمي مع مختلف دول العالم من خلال استقبال الأساتذة الأجانب وتوفير البعثات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.

وأضاف الدكتور عبد الحكيم العريان- مدرس الأمراض الباطنة بطب قنا والمشرف على ورشة العمل، بأن ورشة العمل تتضمن محاضرات للدكتور حسين صديق -الأستاذ المساعد بقسم أمراض الجهاز الهضمي بطب قنا والدكتور محمد عمر -مدرس الجراحة العامة بطب قنا والدكتور زين العابدين محمد سيد- أستاذ الجهاز الهضمي بطب أسيوط، والدكتور محمد تاج- مدرس الأمراض الباطنة بطب قنا حول الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز الهضمي بجانب البروتوكولات الحديثة في علاجها.

قال الدكتور محمد تاج-المدرس بقسم الباطنة العامة طب قنا ومقرر ورشة العمل، إن الورشة تتضمن أيضًا جزءا عمليا من خلال استخدام مناظير الجهاز الهضمي ذات التقنيات المتطورة في الاكتشاف المبكر للأورام، حيث يستخدم للمرة الأولى بصعيد مصر منظار الجهاز الهضمي بتقنية تحسين الصورة والذي سيحقق طفرة في اكتشاف أورام الجهاز الهضمي وعلاجها.

جدير بالذكر أنه حضر ورشة العمل الدكتور جمال عبد الحميد- رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا والدكتور حسن إبراهيم مدير المستشفى الجامعي بوسط مدينة قنا والدكتور عبد القادر الهاشمي- مدرس الأمراض الباطنة بطب قنا، بجانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأطباء مستشفى قنا الجامعي.
ورشة عمل دولية حول مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية
ورشة عمل دولية حول مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية
ورشة عمل دولية حول مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية

ترشيحاتنا

وليد سليمان يتقدم للأهلي على وفاق سطيف بأبطال أفريقيا.. فيديو وصور

أجواء حرب.. الولايات المتحدة تهدد روسيا بالتدخل العسكري

شوقي علام ونصر واصل ووزير النقل في عزاء الدكتور طه أبو كريشة..فيديو وصور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة

اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب في القلعة البيضاء

الشيخ ميزو يكشف سر اعتزاله الدعوة والتجارة في الأسماك.. فيديو

صحفي تركي يكشف مفاجأة حول موعد الإفراج عن القس الأمريكي في تركيا

بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي بطولة أبطال أفريقيا

مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

معلومات لا تعرفينها لعمليات تكميم المعدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

القومية للأسمنت: أنفقنا 1.2 مليار جنيه لتطوير الشركة بلا عائد
الكشف المبكر عن فيروس سي .. وزيرة الصحة: العمل استمر بالمحافظات حتى 11 مساء
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية
نيرمين أبو سالم: هناك ثغرات في القوانين ساعدت على زيادة الانتهاكات الأسرية للطفل
أحمد موسى يشكر السفير أحمد أبو زيد: قدمت أداء محترما يليق بك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟