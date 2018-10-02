ورشة عمل دولية حول مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية

استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور كين والدكتور ايسكيه أوزاوا- أساتذة الجهاز الهضمي بجامعة نجازاكي اليابانية، في إطار ورشة العمل الدولية التي تستضيفها مستشفيات قنا الجامعية اليوم حول الحديث في مجال مناظير الجهاز الهضمي.



أشار الدكتور عباس منصور، إلى أن جامعة جنوب الوادي مهتمة بالتبادل العلمي مع مختلف دول العالم من خلال استقبال الأساتذة الأجانب وتوفير البعثات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.



وأضاف الدكتور عبد الحكيم العريان- مدرس الأمراض الباطنة بطب قنا والمشرف على ورشة العمل، بأن ورشة العمل تتضمن محاضرات للدكتور حسين صديق -الأستاذ المساعد بقسم أمراض الجهاز الهضمي بطب قنا والدكتور محمد عمر -مدرس الجراحة العامة بطب قنا والدكتور زين العابدين محمد سيد- أستاذ الجهاز الهضمي بطب أسيوط، والدكتور محمد تاج- مدرس الأمراض الباطنة بطب قنا حول الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز الهضمي بجانب البروتوكولات الحديثة في علاجها.



قال الدكتور محمد تاج-المدرس بقسم الباطنة العامة طب قنا ومقرر ورشة العمل، إن الورشة تتضمن أيضًا جزءا عمليا من خلال استخدام مناظير الجهاز الهضمي ذات التقنيات المتطورة في الاكتشاف المبكر للأورام، حيث يستخدم للمرة الأولى بصعيد مصر منظار الجهاز الهضمي بتقنية تحسين الصورة والذي سيحقق طفرة في اكتشاف أورام الجهاز الهضمي وعلاجها.



جدير بالذكر أنه حضر ورشة العمل الدكتور جمال عبد الحميد- رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا والدكتور حسن إبراهيم مدير المستشفى الجامعي بوسط مدينة قنا والدكتور عبد القادر الهاشمي- مدرس الأمراض الباطنة بطب قنا، بجانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأطباء مستشفى قنا الجامعي.

