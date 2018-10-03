انتخابات لجان البرلمان على صفيح ساخن.. و٣ وجوه جديدة يترشحون لأول مرة

عقب دعوة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأمس، اللجان النوعية للبرلمان وعددها 25 لجنة إلى إجراء الإنتخابات الداخلية على منصب رئيس اللجنة ، ووكيلى اللجنة ، وأمين سر اللجنة وذلك غدا الأربعاء داخل اللجان النوعية .





وتشهد عدد من اللجان معركة شرسة بين النواب للفوز برأستها، ففى لجنة الإسكان صراع شرس بين النائب علاء والى رئيس اللجنة الأسبق ورئيسها الحالى النائب معتز محمود، فقد بدأ كلا منهما الحشد للفوز برئاسة اللجنة .





أما لجنة السياحة والتى تدخل الصراع لأول مرة، فبعد أن كانت دائما تذهب بالتزكية للنائبة سحر طلعت مصطفى، طول ثلاث أدوار انعقاد الماضية ، قرر ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبد الهادى القصبي الدفع بالنائب عمرو صدقى للترشح على رئاسة لجنة السياحة أمام النائبة سحر طلعت مصطفى وبدأ كل نائب فى حشد مؤيدية.





وإلى لجنة الدفاع والأمن القومى التى ظل رئيسها اللواء كمال عامر خلال أدوار الانعقاد الماضية، فدور الانعقاد الرابع اختلف الأمر وقرر اللواء سلامة الجوهرى الترشح على رئاسة اللجنة فى منافسة قوية أمام اللواء كمال عامر الذى قرر الترشح على رئاسة اللجنة للمرة الرابعة.





وفيما يخص لجنة الطاقة والتى يتنافس على رئاستها ثلاث نواب، وقد شهدت فى دور الانعقاد الرابع منافسة قوية بين النائب محمد رشوان والنائب طلعت السويدى وفاز بها رشوان ولكن تم إعادة الإنتخابات فيها وحضر رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة ونواب الوفد لمؤازة النائب طلعت السويدى والذى فاز برئاسة اللجنة.





الأمر يختف فى دور الانعقاد الرابع، حيث ينافس على رئاسة اللجنة المهندسة شرين فراج عضو اللجنة، وأيضا النائب محمد رشوان فى مواجهة طلعت السويدى، والذى استأثر باللجنة لمدة ثلاث دورات انعقاد متتالية .





أما لجنة المشروعات الصغيرة فسوف تشهد لأول مرة إنتخابات على رئاستها حيث كان يفوز بها دائما خلال أدوار الإنعقاد السابقة النائب محمد على يوسف بالتزكية ، ولكن فى دور الانعقاد الرابع سيكون لائتلاف دعم مصر رأي آخر وسوف يخوض النائب المخضرم محمد كمال مرعى الانتخابات على رئاسة اللجنة فى مواجهة النائب محمد على يوسف ، الذى قدم الكثير للجنة خلال تولية رئاستا على مدى ثلاث دور انعقاد.





كما تشهد لجنة العلاقات الخارجية تشهد منافسة جديدة، بين النائب كريم درويش وكيل اللجنة فى مواجهة النائب محمد العرابي رئيس اللجنة الأسبق.





كما تشهد لجنه الصحة صراع كبير علي رئاستها بين النائب محمد العماري والدكتور مجدي مرشد الأمين العام السابق لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الصحة في اول دور انعقاد



