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رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:53 م
المستشار عبدالله
المستشار عبدالله أبو الباجا
كـريـم الخـطـيب
قال المستشار عبدالله أبو الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة، مؤكدا أن محكمة الأسرة في منتهى التعقيد لأن بها مشاكل أسرية صعبة ليس لها حل.

وأضاف «أبو الباجا» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» من الخطأ أن يكون الأب في آخر قائمة الأولى بالحضانة للطفل.

وأوضح رئيس محكمة الأسرة السابق، أن قانون الأحوال الشخصية بع بعض الأخطاء تسبب مشاكل للأب، لافتا إلى أن محاكم الأسرة لابد أن تكون مختصة بكل الدعاوى بين الزوجين ليكون على علم بكل المشكلة.

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