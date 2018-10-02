ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رشيد مشهراوى: من حق محمد حفظى عرض أفلامه بالقاهرة السينمائى بشرط

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أكد المخرج رشيد مشهراوى أنه ضد عرض المنتج والسيناريست محمد حفظى لأفلامه فى مهرجان القاهرة السينمائى بعد تولى رئاسته، واعتقد أن لديه ما يكفى من الذكاء أن يعزل الأفلام التى يدخل فى إنتاجها عن أى تنافس بالمهرجان العريق.

وأضاف خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" : يمكن أن تعرض أفلامه فى برامج مختلفة على الهامش بطبيعة الحال، حيث يتداخل فى صناعتها منتجين آخرين ويقدمها مخرجين وفريق عمل من ممثلين لديه الحق فى أن يحظى بفرصة جيدة للعرض.

رشيد مشهراوى يحظى بتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول المتوسط والذى من المقرر أن ينطلق غدا بفيلم "دمشق - حلب" مع المخرج باسل الخطيب.
رشيد مشهراوى: من حق محمد حفظى عرض أفلامه بالقاهرة السينمائى بشرط
رشيد مشهراوى: من حق محمد حفظى عرض أفلامه بالقاهرة السينمائى بشرط
رشيد مشهراوى: من حق محمد حفظى عرض أفلامه بالقاهرة السينمائى بشرط
رشيد مشهراوى: من حق محمد حفظى عرض أفلامه بالقاهرة السينمائى بشرط

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم ..فيديو

إبراهيم فايق يعلق على عدم تواجد وليد سليمان من المنتخب الوطنى

سر سيدة صينية عمرها 50 عاما.. كأنها في العشرين.. صور

#افريقيا_يا_أهلى يتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر

أنشيلوتى يتغزل فى محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ونابولى

الشيخ ميزو يكشف سر اعتزاله الدعوة والتجارة في الأسماك.. فيديو

عمرو السولية يعلق على فوز الأهلي أمام وفاق سطيف

صحفي تركي يكشف مفاجأة حول موعد الإفراج عن القس الأمريكي في تركيا

الأهلى ينهى الشوط الأول بهدفي الحاوي ومحارب أمام وفاق سطيف.. فيديو وصور

القصة الكاملة لاتهام رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية

إسرائيل تعلن الحرب على لبنان.. وبيروت تبحث اللجوء لمجلس الأمن

وليد سليمان يتقدم للأهلي على وفاق سطيف بأبطال أفريقيا.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

نيرمين أبو سالم: هناك ثغرات في القوانين ساعدت على زيادة الانتهاكات الأسرية للطفل
أحمد موسى يشكر السفير أحمد أبو زيد: قدمت أداء محترما يليق بك
أخصائية طب نفسي: الخلافات الزوجية تؤثر سلبا على الطفل
رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة
باحثة: الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء الانتهاكات الأسرية للطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟