رشيد مشهراوى: من حق محمد حفظى عرض أفلامه بالقاهرة السينمائى بشرط

أكد المخرج رشيد مشهراوى أنه ضد عرض المنتج والسيناريست محمد حفظى لأفلامه فى مهرجان القاهرة السينمائى بعد تولى رئاسته، واعتقد أن لديه ما يكفى من الذكاء أن يعزل الأفلام التى يدخل فى إنتاجها عن أى تنافس بالمهرجان العريق.



وأضاف خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" : يمكن أن تعرض أفلامه فى برامج مختلفة على الهامش بطبيعة الحال، حيث يتداخل فى صناعتها منتجين آخرين ويقدمها مخرجين وفريق عمل من ممثلين لديه الحق فى أن يحظى بفرصة جيدة للعرض.



رشيد مشهراوى يحظى بتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول المتوسط والذى من المقرر أن ينطلق غدا بفيلم "دمشق - حلب" مع المخرج باسل الخطيب.