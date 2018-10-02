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برلمان

نائب حلوان: نتابع مع الصحة تذليل العقبات أمام مرضى فيروس سي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فريدة محمد
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي صحة المواطن المصري عناية خاصة، وحريص على الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير احتياجاته، باعتبار الصحة أحد ركائز إعادة بناء الإنسان المصري وحجر أساس التنمية التي تنشدها مصر.

وأضاف "نصر الدين"، في بيان له اليوم، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والتي تحمل اسم "100 مليون صحة"، تحقق النتائج المرجوة منها، نتيجة التعاون والتنسيق الكبير بين مؤسسات الدولة.

وأشار عضو البرلمان إلى أنه على تواصل مستمر مع وزارة الصحة من أجل تذليل العقبات أمام المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لاستقبال المرضى من أهالي حلوان والمعصرة.

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