رسالة تسبب حرب عصابات في إمبابة.. صدى البلد يكشف تفاصيل جديدة في مقتل شاب عشريني.. الأهالي: الحريم وراء الكارثة.. الشرطة تسيطر.. الطب الشرعي يشرح الجثمان.. والنيابة تكثف تحقيقاتها

مقتل شاب عشرينى في مشاجرة بين عائلتين بشارع السودان

الأهالى: الحريم وراء "الخناقة" بين العائلتين.. ودقائق رصيد السبب

الطب الشرعي يتسلم الجثمان ويبدأ التشريح





داخل شارع السودان تجد قوات الشرطة بمحيط منطقة محكمة الجيزة الابتدائية، لتأمين أسرة عائلتين، نشبت بينهما مشاجرة أودت بحياة الشاب "عمر" البالغ ١٦ عامًا.





"صدى البلد" انتقل إلي موقع الأحداث، حيث لقي "عمر" مصرعه، وأصيب والده بإصابات بالغة، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين من قاطنى شارع السودان بمحيط محكمة الجيزة الابتدائية؛ ليرصد تفاصيل الحادث.





"مالناش علاقة بحاجة، ولا نعرف حاجة، ولا حضرنا المشكلة".. بهذه الكلمات بدأ "محمد ع" أحد عمال مقهي، ومن قاطنى ذات الشارع الذي تقيم به العائلتان اللتان نشبت بينهما المشاجرة، حيث لم يتحدث العامل بشيء غيرها؛ نظرًا للجيرة مع العائلتين.





"علي . غ" صاحب سوبر ماركت بمحل الواقعة، بدأ حديثه قائلا: "هيا السبب في المشكلة"، ويصمت صاحب السوبر ماركت بضع ثوان، ومن ثم ينهى الحوار.





علي بعد ٣٠٠ متر من محل الواقعة، يوجد عامل أحذية، يروى تفاصيل ما قبل الحادث بيوم، ويقول: "دقائق هي السبب في المشكلة" عندما قام المتهم بتحويل دقائق محمول "رصيد" لشقيقة المجنى عليه، حيث كانت هناك "خطوبة" تربط مالك الكشك وشقيقة القتيل منذ فترة، وانفصلا، وتزوجت الفتاة من شخص آخر منذ ٤ أشهر، وصباح أمس الأول، الاثنين، أرسل لها المتهم رسائل "رصيد مجاني" على هاتفها، فأبلغت أسرتها.





واستكمل عامل الأحذية حديثه قائلا: قبل الواقعة بيوم فوجئ سكان المنطقة بزوج شقيقة القتيل كاد أن يفترس كل من يقابله، وتحدث بوابل من السباب ثم ذهب من حيث أتي، وبعدها اصطحبت حماته "أم القتيل" مجموعة من الحريم إلي محل سكن المتهم وتبادلا الشتائم، ومن ثم قامت المشاجرة بين عائلة المجنى عليه والمتهم، والتى لم تستغرق بضع دقائق حتى لقي الشاب عمرو مصرعه، وأصيب والده، وحدثت تلفيات بالسيارات.





وكان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارا يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة إمبابة، وعلي الفور وجه بسرعة ضبط أطرافها.





وعلي الفور وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فرق المباحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين مالك كشك (طرف اول) ورجل وابنه (طرف ثان) وآخرين، نتج عنها إصابة الثاني ومصرع ابنه، وتلفيات بالسيارات.





وتمكنت فرق المباحث بقيادة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة، من السيطرة علي المشاجرة وضبط المتهم الرئيسي وآخر.





وكشفت التحريات الأولية عن أن الواقعة تعود إلي علاقة اسرية "خطوبة" تربط مالك الكشك وشقيقة القتيل منذ فترة، وانفصلا، وتزوجت الفتاة من شخص آخر منذ ٤ أشهر، وصباح يوم الاثنين، أرسل لها المتهم رسائل "رصيد مجاني" على هاتفها، فأبلغت أسرتها.





كما تبين من التحريات، أن والد الفتاة وشقيقها توجها في الثامنة من مساء الاثنين، لمعاتبة الشاب، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أخرج خلالها الشاب "مالك الكشك" سلاحا أبيض "كزلك" وقتل شقيق الفتاة وأصاب والدها، فوقعت مشاجرة بالحجارة والزجاجات الفارغة.





ونقل الجثمان إلى المشرحة، والأب المصاب الى المستشفى، وضبط المتهم الرئيسي وآخر.



