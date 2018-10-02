شاهد .. خطة إسرائيل وأمريكا للتعامل مع صواريخ إس 300 الروسية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إتمام تسليم منظومات صواريخ إس 300 المتقدمة للجانب السوري من أجل حماية أجوائه من الاختراقات الإسرائيلية.



وكانت إسرائيل قد قالت في وقت ماض إنها لا تخشى المنظومة الروسية وإنها قادرة على التعامل معها إذا ما تم نصبها في سوريا، وهو ما يطرح السؤال حول سبب الثقة الإسرائيلية بشأن تعاملها مع المنظومة.



وقالت تقارير إعلامية إن إسرائيل تدربت في وقت سابق على التعامل مع المنظومة من خلال تعاونها العسكري مع كل من قبرص واليونان.



ونشر موقع "menadefense" المتخصص في الشؤون العسكرية مقطع فيديو يظهر الخطة الأمريكية - الإسرائيلية للتغلب على منظومة الصواريخ الروسية.



وتتركز عملية التغلب على المنظومة الروسية في فكرة الإعماء الصاروخي لحين تحديد موقع رادار المنظومة الصاروخية وتدميره، وبذلك يتم شل المنظومة بأكملها.



وتشارك في الخطة طائرة من طراز إف 22 وطائرة شحن تلقي القنابل والصواريخ على الصواريخ، حيث يتم إطلاق 3 صواريخ أو اكثر على المنظومة تكون مهمتها تحديد بدقة عالية إحداثيات رادار المنظومة إلى المقاتلة إف 22، وتقوم المقاتلة بإرسال الإحداثيات إلى طائرة شحن خلفها.



وتقوم طائرة الشحن بتوجيه سيل من القنابل الصغيرة جدا تكفي لتدمير الرادار فقط و لا تدمر حتى عربته، وبناء عليه لا تستطيع منظومة الصواريخ التعامل مع العدد الكبير من القنابل الصغيرة الموجهة كلها نحو الرادار فى الوقت المناسب و كميتها، وبناء عليه سيتمكن عدد من القنابل الموجهة من الوصول إلى الرادار وتدميره.



