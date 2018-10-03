ننشر توصيات استشاري القومية للأسمنت حول تصفية الشركة

قال مركز البحوث التعدينية التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، المكلف بإعداد دراسة جدوى استمرار الشركة القومية للأسمنت، إنه بناء على قيم المؤشرات المالية والاقتصادية المذكورة يتضح عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة بموقعها الحالى.



