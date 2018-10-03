اليوم.. إعادة محاكمة 32 متهما بقضية فض اعتصام النهضة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



