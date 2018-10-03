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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقتل آخر بدار السلام

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:02 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو.ع" تاجر، و"محمد. ع"، و" ممدوح . أ"، و " هناء. ع"، تهمة قتل المجنى عليه "قرنى شكرى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض " سنجة وعصا وشوم"، وتربصوا به بمحل سكنه وما أن أظفروا به حتى وجهوا عدة طعنات و ضربات التى أحدثت به الإصابات التى أودت بحياته.

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