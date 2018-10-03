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صندوق النقد الدولي يحذر دول العالم.. انحدارات صعبة في الأسواق الناشئة.. والديون تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
كريستين لاجارد،
كريستين لاجارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي
شريف سيد
  • صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بسبب الاقتصاد العالمي
  • توقعات بنمو أبطأ.. واستمرار الانهيار بالأسواق الناشئة
  • أعلى مستوى للديون في العالم حيث وصلت لـ 182 تريليون دولار ديون 

دقت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، ناقوس الخطر بشأن ما يتعرض له الاقتصاد العالمي، قائلة إن النمو الاقتصادي العالمي قد يكون مستقرا، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة. 

وقالت لاجارد في خطاب ألقته في واشنطن وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "بالنسبة لمعظم البلدان ، أصبح من الصعب الوفاء بالوعد بتنفيذ مزيد من الازدهار، لأن المناخ الاقتصادي العالمي بدأ في التغيير".

وأضافت لاجارد أن التوقعات الاقتصادية الرسمية لصندوق النقد الدولي، والتي ستصدر الأسبوع المقبل: "أصبحت أقل سطوعًا" وأن العوامل التي تم تحديدها على أنها مجرد مخاطر في وقت سابق من العام قد بدأت في الظهور باعتبارها قريبة من الوقوع.

وظهر في نبرة حديثها اهتمام كبير بالإجتماعات التي يعقدها الصندوق والتي سيكون إحداها الشهر الجاري في اندونيسيا، وسيجمع معظم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم لتقييم الصحة ومناقشة أولويات النظام المالي العالمي.

وتابعت أن الاقتصاد العالمي كان يتمتع بفرصة قوية ومتزامنة في عام 2017 - مع تسارع معظم الاقتصادات، حيث كان لا توجد دولة كبيرة في حالة ركود. إلا أن هذا العام بدأ بداية صعبة إلى حد ما، مع عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه الاضطرابات مع تقوية الدولار وانخفاض عملاتها. حيث لجأت الأرجنتين إلى صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ ضخمة هذا العام ، وبلدان أخرى ، بما فيها تركيا وباكستان ، تعرضت لضغوط شديدة.

وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية إن النمو العام بدا قويا في وقت سابق من عام 2018. مدعوما بالتسارع في النمو في أكبر اقتصاد في العالم، اقتصاد الولايات المتحدة ، وظلت التوقعات العالمية قوية بشكل عام. وظل سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مرتفع إلى مستويات أعلى، وقد صمدت العديد من مؤشرات الأسهم العالمية بشكل جيد على الرغم من الاضطرابات. وانخفض مؤشر داو جونز العالمي ، وهو مقياس للأسهم ذات الأسهم الممتازة الدولية ، بنحو 9% في يناير وفبراير ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين بنحو 4%.

وفي حين ذلك شهدت العملات الأخرى الناشئة في الأسواق الناشئة، من إندونيسيا إلى جنوب أفريقيا ، انحدارات صعبة هذا العام ، فإن معظم الأسواق الناشئة قد تجنبت الاضطرابات الحادة في تركيا والأرجنتين.

وحذرت لاجارد ، من إمكانية انتشار الأزمة، كما يخشى البعض، من أن تتدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ، قائلة إن خبراء صندوق النقد الدولي قد قدروا أن الأسواق الناشئة قد تواجه ما يصل إلى 100 مليار دولار من تدفقات الحوافظ الخارجية. وفي السنوات الأخيرة ، تدفق نحو 240 مليار دولار سنويًا على تلك البلدان ، وبالتالي فإن التدفق الخارج إلى 100 مليار دولار سيكون بمثابة انعكاس دراماتيكي.

وصرحت بأن هناك قلقا متزايدا آخر يتمثل في أن التهديدات بفرض قيود تجارية جديدة قد تم تنفيذها في عدد من البلدان. مضيفة أن هناك مؤشرات جديدة على التباطؤ في منطقة اليورو واليابان، كما هناك "مؤشرات على الاعتدال في الصين، والتي سوف تتفاقم بسبب النزاعات التجارية".

وألقت السيدة لاجارد الضوء على نذير شؤم آخر، وهو أن البلدان استمرت في تكديس الديون، مما أدى إلى التنبؤ بنمو أبطأ في السنوات المقبلة مع تزايد عبء خدمة الديون. وقد بلغت الديون العالمية الإجمالية للقطاعين العام والخاص "أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 182 تريليون دولار" ، مشيرة إلى أن الرقم أعلى بنسبة 60% من عام 2007.

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