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حوادث

الإدارية العليا تنظر الطعون على سحب كبائن قصر المنتزه.. اليوم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:21 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، 25 طعنا من العديد من المرخص لهم بعدم التجديد لهم عن شغل الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه، وإعلان وزير السياحة شغل الكبائن والشاليهات عن طريق قانون المزايدات والمناقصات، لجلسة 3 أكتوبر 2018.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف وكريم القاضى نواب رئيس مجلس الدولة.

وقال الطاعنون إنهم منذ خمسين عامًا يشغلون بعقود مع قصر المنتزه فى كبائن وشاليهات فى شواطئ نفرتيتى وسميراميس وعايدة ونفرتاى، وأنهم لا يخضعون لقانون المناقصات والمزايدات، وأضافوا أن منطقة قصر المنتزه ليست من قبيل الأموال العامة بل هو مشروع اقتصادى لتحقيق الربح.

بينما قالت الحكومة، إن منطقة قصر المنتزه هى من الأموال العامة، وتخضع لقانون المناقصات والمزايدات.

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