الأهلي يفرط فى فوز عريض أمام وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري الأبطال.. فيديو

فرط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة عريضة أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري، واكتفى بالتغلب عليه بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام الدولي فى إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



سجل هدفى الأهلي وليد سليمان فى الدقيقة 23 من زمن المباراة، قبل أن يضيف إسلام محارب الهدف الثاني للمارد الأحمر، فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء.



ويلتقى الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من الشهر الجاري، فى مباراة العودة المقرر لها على ملعب 8 مايو بالجزائر.



الشوط الأول....



بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي الأهلي لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الفريق الضيف، إلى أن جاءت الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، حين تمكن حمودي من مقابلة كرة وليد سليمان الذي مررها بالكعب وسددها حمودي قوية تمكن حارس سطيف من التصدى لها وترتطم بالقائم لتخرج إلى ركنية للمارد الأحمر.



وشهدت الدقيقة التاسعة أول تسديدة قوية لفريق وفاق سطيف من سمير عيبود من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي.



وانحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة على مرمى الأهلي أو وفاق سطيف الجزائري حتى الدقيقة 15 من زمن المباراة.



وفى الدقيقة 21 ألغي الحكم الإثيوبي تيسيما ويسا باملاك، هدفا للنادي الأهلي بعد عرضية رائعة من حمودي من الجهة اليمنى حولها أزارو برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الذي اكتفى بالمشاهدة، لكن حكم اللقاء أشار بوجود تسلل على أزارو.



وبعدها بدقيقتين سجل الأهلي الهدف الأول له باللقاء فى الدقيقة 23، عن طريق الحاوي وليد سليمان، عقب جملة منظمة للمارد الأحمر، بعد عرضية من حمودي من الجهة اليمنى حولها وليد سليمان برأسية قوية رائعة مرت على يمين الحارس الذي اكتفى بالمشاهدة.



وفى الدقيقة 27 احتسب الحكم الإثيوبي ركلة حرة مباشرة لفريق وفاق سطيف نفذها إلياس سيدهم من الجهة اليسرى داخل المنطقة وحولها أكرم جحنيط برأسية خطيرة تصدى لها الشناوي بصعوبة وأمسكها بنجاح.



محاولات مستمرة من لاعبي النادي الأهلي وعرضية من حمودي وعلي معلول لكن الدفاع الجزائري كان دائمًاَ بالمرصاد حتى الدقيقة 33 من زمن المباراة.



وشهدت الدقيقة 40 لقطة مهارية رائعة من وليد سليمان ومراوغة للاعب عبد القادر بدراني بـ "تشميسة" رائعة، انطلق وليد سليمان في مواجهة المرمى ومرر بينية في اتجاه إسلام محارب لكن وصلت إلى الحارس سهلة.



وفى الدقيقة 42 من زمن المباراة، سجل المارد الأحمر الهدف الثاني، عن طريق إسلام محارب، عقب كرة طويلة في اتجاه أزارو لكن تدخل المدافع عبد القادر بدراني وأبعد الكرة من أمام أزارو لكن وصلت الكرة إلى إسلام محارب الذي استلمها داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس وتهادت الكرة ثم اصطدمت في القائم الأيسر وتخطت خط المرمى مع محاولة من الحارس لإبعاد الكرة ليعلن عن الهدف الثاني للأهلي.



وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ركنية للنادي الأهلي نفذها علي معلول من الجهة اليسرى أبعدها الدفاع الجزائري بنجاح لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.



الشوط الثاني ....



بدأ الشوط بفرصة خطيرة لفريق وفاق سطيف بعد تسديدة رائعة من الحبيب بوجلمونه من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي فى الدقيقة 50 من زمن المباراة.



وفى الدقيقة 54 توغل رائع من أكرم جحنيط لاعب سطيف داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، سددها أكرم قوية لكن تصدى لها الشناوي على مرتين وأمسكها بنجاح.



وواصل سطيف صحوته من اجل تسجيل هدف يربك حسابات الأهلي، ومن عرضية رائعة للفريق الجزائري حولها الحبيب بوجلمونه بتسديدة مقصية على الطاير لكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي فى الدقيقة 65.



وأجري كارتيرون التبديل الأول للأهلي بنزول اكرم توفيق بدلا من أحمد حمودي عقب استحواذ لاعبي وفاق سطيف على الكرة فى منتصف الملعب.



وفى الدقيقة 71 من زمن المباراة، نفذ أكرم جحنيط ضربة ركنية لفريق وفاق سطيف من الجهة اليمنى أبعدها الدفاع لكن وصلت إلى إلياس سيدهم الذي سدد كرة قوية مرت أعلى من مرمى الشناوي بكثير.



وسقط هشام محمد بغرابة شديدة على أرضية ملعب السلام دون احتكاك مع أحد، ليدخل الطاقم الطبي لعلاج اللاعب الذي استأنف المباراة بعدها ليتم الدفع بمؤمن زكريا بدلا من حسام عاشور الذي خرج بعد شكوك حول إصابته فى الدقيقة 75.



وفى الدقيقة 78 أرسل محمد بكير عرضية قوية من الجهة اليمنى أبعدها كوليبالي بنجاح وسط مطالبات من لاعبي وفاق سطيف بوجود لمسة يد على مدافع الأهلي لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.



وضغط لاعبو سطيف على وسط ودفاعات الأهلي أمام دفاع متماسك من لاعبي المارد الأحمر، لترتد سريعة للأهلي وصلت إلى مؤمن زكريا الذي أرسل عرضية أرضية رائعة لكن أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى أزارو فى الدقيقة 81 من زمن المباراة.



وفى الدقيقة 84 أرسل علي معلول عرضية رائعة من الجهة اليسرى حولها أزارو برأسية من الوضع طائرًا لكن القائم الأيسر تصدى للكرة، بعدها فرط أزارو فى فرصة الهدف الثالث بعد بينية رائعة من إسلام محارب وصلت إلى أزارو الذي توغل داخل المنطقة في مواجهة حارس المرمى، سددها المغربي "لوب" لكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فريق وفاق سطيف فى الدقيقة 86.



وفى الدقيقة 88، بينية طويلة رائعة وصلت إلى مؤمن زكريا الذي مرر كرة رائعة إلى إسلام محارب الذي أسكنها الشباك لكن حكم اللقاء أشار بوجود تسلل على مؤمن زكريا، وبعدها سدد إسلام محارب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى لكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى وفاق سطيف.



وسقط على معلول فى الدقيقة 90+2 ليدخل الطاقم الطبي للاطمئنان عليه، وتنتهي المباراة مباشرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب.