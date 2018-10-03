حبس عصابة سرقة السيارات في البساتين

أمرت نيابة البساتين، بحبس عصابة سرقة السيارات بالبساتين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مواطن باكتشافه سرقة سيارته وورود اتصال هاتفي من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل إعادة السيارة تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق.





واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين " تم ضبطهما " بأسلوب المفتاح المصطنع وإنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بذات الأسلوب وأقروا بارتكاب 5 حوادث وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين المضبوطين احتياطيا على ذمة التحقيقات.



