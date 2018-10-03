حبس عصابة سرقة السيارات في السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عصابة سرقة السيارات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات سرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، أن 4 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "كسر الباب وتوصيل الأسلاك"،

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش و6 طلقات وسكين، مطواة.