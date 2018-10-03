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حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات في السلام

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:32 ص
ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية
رامى المهدي
أمرت نيابة السلام، بحبس عصابة سرقة السيارات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

ووردت معلومات سرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، أن 4 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "كسر الباب وتوصيل الأسلاك"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش و6 طلقات وسكين، مطواة. 

واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع، واعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقات سيارات بذات الأسلوب.

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