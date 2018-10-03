رشيد مشهراوي يكشف تفاصيل أحدث أفلامه غزة - واشنطن قبل تكريمه بالإسكندرية

كشف المخرج رشيد مشهراوى عن تفاصيل أحدث مشاريعه السينمائية وهو فيلم روائى طويل، من المنتظر بدء تصويره بالنصف الأول من العام المقبل.



وقال المخرج الفلسطينى لـ"صدى البلد" : حصل الفيلم على دعم عبر منصة الجونة السينمائية وهو تحت عنوان "غزة - واشنطن" وتدور أحداثه حول قصة حب فى غزة خلال الحصار والإنقسام الفلسطينى الفلسطينى بجانب الإحتلال، ليقع مواطن فلسطينى فى قصة حب مع احد الفتيات التى حرصت على القدوم من أمريكا للتضامن مع القضية الفلسطينية، وهو أمر متكرر بالمناسبة فى حين يزداد الأمر سوء، لذلك أحاول ترجمة الوضع فى غزة تحديدا وهى موطنى الأصلى.



وأضاف : الوضع الفلسطينى يتدهور رغم أن السينما ترتقى، لذلك فهى السبيل الوحيد أمامى للتعبير عن المأساه التى نغرق فيها، أملا فى الحصول على حقوقنا المهدرة، وهذه المره أحاول من خلال الفيلم تصدير الوجه الحقيقى للحياة فى غزة وفلسطين بشكل عام، فهل تستطيع هذه الأمريكية احتمال انقطاع الكهرباء والحياة بجانب الخطر والخوف بشكل مستمر ؟