أجندة الحوادث.. نظر إعادة محاكمة مرسي ومتهمي التخابر مع حماس.. وإعادة محاكمة 32 متهما بقضية فض اعتصام النهضة

نظر إعادة محاكمة مرسي ومتهمي "التخابر مع حماس"

الإدارية العليا تنظر الطعون على سحب كبائن قصر المنتزه

نظر محاكمة 5 متهمين بذبح سائق "توك توك" بالخليفة

نظر محاكمة 4 متهمين بقتل آخر بدار السلام

نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية السطو المسلح بالساحل

إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"





تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهما آخرين في قضية "التخابر مع حماس".





وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.





وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.





وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا، بقصد ارتكاب واقعة سطو مسلح على شركة قطع غيار السيارات بالساحل، وسرقة خزينة الشركة، باستخدام أسلحة نارية وآخرى بيضاء، وفروا هاربين.





وكان ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة لهم، تمكنوا من ضبط، 5 أشخاص وذلك عقب سرقتهم خزينة شركة قطع غيار سيارات، حيث اتضح من تحريات المباحث أن موظف بالشركة وراء هذه السرقة بمساعدة مجموعة من اللصوص، فتم عمل الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، والمسروقات التى قاموا بسرقتها من الشركة.





وبمواجهتهم عقب إلقاء القبض عليهم، اعترفوا باتفاقهم مع بعض على سرقة خزينة الشركة، بعد الحصول على كافة المعلومات من أحد موظفى الشركة والذى سهل عملية دخول المتهمين إلى داخل مقر الشركة وسرقة الخزينة، وبعرضهم على صاحب الشركة المجنى عليه تعرف عليهم، واتهمهم بالسرقة.





وأوضح صاحب الشركة حسن يوسف، أن الواقعة تمت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مضيفًا أن اللصوص كبلوا رجال الأمن بالشركة وتوجهوا إلى "الخزينة" مباشرةً لسرقة الأموال.





وأشار موظف الشركة المتهم بالسرقة، إلى أنه استعان بمجموعة من الأشخاص الذين ساعدوه في سرقة المبلغ من الخزينة، بعد أن وصف الشركة لهم بالتفصيل.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم دار السلام.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.





وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو.ع" تاجر، و"محمد. ع"، و" ممدوح . أ"، و " هناء. ع"، تهمة قتل المجنى عليه "قرنى شكرى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض " سنجة وعصا وشوم"، وتربصوا به بمحل سكنه وما أن أظفروا به حتى وجهوا عدة طعنات و ضربات التى أحدثت به الإصابات التى أودت بحياته.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بذبح سائق "توك توك" فى منطقة الخليفة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا محمد، عبد العزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال إبراهيم، الرؤساء وسكرتارية عبد اللطيف، وأحمد فهمى.





وأسندت النيابة فى القضية رقم 248 لسنة 2012 للمتهمين، غريب محمد مشعال السيد، وأشرف شعبان محمد على، وأحمد عاطف فاروق سيد مرسى، وصلاح حلمى عبدالرازق، وسيد حنفى محمود ابراهيم، تهمة القتل العمد للمجنى عليه محمد عادل عبد المجيد عبد العليم مع سبق الإصرار والترصد، واستعراض القوة واستخدام العنف لإرهاب وترويع المجنى عليه وفرض سطوتهم عليه.





وتنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، 25 طعنا من العديد من المرخص لهم بعدم التجديد لهم عن شغل الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه، وإعلان وزير السياحة شغل الكبائن والشاليهات عن طريق قانون المزايدات والمناقصات، لجلسة 3 أكتوبر 2018.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف وكريم القاضى نواب رئيس مجلس الدولة.





وقال الطاعنون إنهم منذ خمسين عامًا يشغلون بعقود مع قصر المنتزه فى كبائن وشاليهات فى شواطئ نفرتيتى وسميراميس وعايدة ونفرتاى، وأنهم لا يخضعون لقانون المناقصات والمزايدات، وأضافوا أن منطقة قصر المنتزه ليست من قبيل الأموال العامة بل هو مشروع اقتصادى لتحقيق الربح.



