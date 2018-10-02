ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية تدرس إجراء تعديلات على الضريبة العقارية لتيسر آليات المحاسبة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أكدت الدكتور سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعكف على إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية والمعروف بقانون عوائد الثروة العقارية الجديد، تحت إشراف وزارة المالية.

وكشفت "حسين" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الوصول لأسلوب مبسطة للمحاسبة الضريبية هي أبرز بنود القانون بدون أي أعباء أو تكلفة على الممولين و المخاطبين بأداء الضريبة، مؤكدة أن المصلحة لم تنته حتى الآن من تلك التعديلات.

وأشارت " حسين" إلي أن أبرز التعديلات تتمثل في آليات احتساب الضريبة وإمكانية رفع حد الإعفاء، مؤكدة أنه لم يتم تحديده حتى الآن، موضحا أنه مراعاة جوانب التعديل بعض المواد الخاصة بالتقييم والتقدير الضريبي بأسلوب عادل للإدارة الضريبية والممول.

ووفقا لقانون الثروة العقارية فإن حد الاعفاء الضريبي للمسكن الخاص لأي وحدة سكنية لا يتجاوز سعرها الـ2 مليون جنيه أو ما يساوي 24 ألف جنيه كقيمة ايجارية سنوية.

وتنتهي مهلة وزارة المالية التي حددتها خلال منتصف أكتوبر الجاري لتقديم الممولين الاقرارات و سداد الضرائب المقررة علي الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات سابقة عن وجود اهتماما لدي الرئيس عبد الفتاح السيسي،لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.

وفي 2013، اصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قرارا بإلغاء ضرائب العوائد واصدار القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاصة بالمحاسبة الضريبية .

ترشيحاتنا

فتوى الأزهر توضح القول الفصل فى محادثة الهاتف بين الخاطب وخطيبته

مساعد كوبر يعلق على غياب جماهير الأهلي عن مباراة وفاق سطيف

صدى البلد فى موقع جريمة مقتل شاب بإمبابة.. أحد الجيران: المشكلة بدأت بالحريم.. صور

شاهد .. خطة إسرائيل وأمريكا للتعامل مع صواريخ إس 300 الروسية

مبروك عطية: زواج المسيار أحلى زواج فى العالم.. فيديو

إبراهيم فايق يعلق على عدم تواجد وليد سليمان من المنتخب الوطنى

الأمن يلقى القبض على فتاة سيارة صلاح سالم .. صور

نجم الأهلي السابق: مروان محسن سيعتزل الكرة فى هذه الحالة

معلومات لا تعرفينها لعمليات تكميم المعدة

أول تعليق أمريكي على نقل صواريخ إس 300 إلى سوريا

متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

الشيخ ميزو يكشف سر اعتزاله الدعوة والتجارة في الأسماك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

القومية للأسمنت: أنفقنا 1.2 مليار جنيه لتطوير الشركة بلا عائد
الكشف المبكر عن فيروس سي .. وزيرة الصحة: العمل استمر بالمحافظات حتى 11 مساء
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية
نيرمين أبو سالم: هناك ثغرات في القوانين ساعدت على زيادة الانتهاكات الأسرية للطفل
أحمد موسى يشكر السفير أحمد أبو زيد: قدمت أداء محترما يليق بك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟