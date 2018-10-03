دراسة: احذر.. المشروبات الغازية الخالية من السكر سامة

اقترح الباحثون إجراء دراسة حول المحليات المستخدمة في العديد من المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية، المفضلة لمتبعي الحميات الغذائية، حول مدى كونها صحية.





وجد العلماء القائمون على الدراسة، من جامعة بن جوريون وجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، أن ستة أنواع من المحليات الصناعية ضارة وتؤدي إلى انتقال البكتيريا السامة إلى الجهاز الهضمي، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.





هذه المحليات هي الأسبارتام، والسكرالوز، والسكرين، وأسيسولفام البوتاسيوم، وتم العثور على بعض منها معدل عن مواد أخرى غير مصرح بها، وتمت الموافقة على استخدام هذه المواد في الأغذية والمشروبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



