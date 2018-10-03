دراسة: احذر.. المشروبات الغازية الخالية من السكر سامة

اقترح الباحثون إجراء دراسة حول المحليات المستخدمة في العديد من المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية، المفضلة لمتبعي الحميات الغذائية، حول مدى كونها صحية.
وجد العلماء القائمون على الدراسة، من جامعة بن جوريون وجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، أن ستة أنواع من المحليات الصناعية ضارة وتؤدي إلى انتقال البكتيريا السامة إلى الجهاز الهضمي، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.
هذه المحليات هي الأسبارتام، والسكرالوز، والسكرين، وأسيسولفام البوتاسيوم، وتم العثور على بعض منها معدل عن مواد أخرى غير مصرح بها، وتمت الموافقة على استخدام هذه المواد في الأغذية والمشروبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تستخدم هذه المواد المحلية، في المشروبات الرياضية، والمواد الغذائية الخالية من السكر، و قال البروفيسور أرييل كوشمارو ، أحد الباحثين الذين شاركوا في الدراسة: "هذا دليل إضافي على أن استهلاك المحليات الاصطناعية يؤثر سلبًا على نشاط الميكروبات في الأمعاء والذي يمكن أن يتسبب في مجموعة واسعة من المشكلات الصحية".