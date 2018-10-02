الضحية 31 تلميذا.. ترمس فاسد يرعب أهالي ميت سويد

31 تلميذا استقبلهم مستشفى دكرنس على مدار يومين، بعد إصابات بأعراض تسمم، وبالكشف عن السبب تبين أنه ترمس فاسد من أحد الباعة الجائلين، ما تسبب في بث الرعب بين الأهالي الذين منعوا تلاميذهم من الذهاب للمدرسة اليوم.



التلاميذ بمدرسة ميت سويد الابتدائية أصيبوا بحالات إسهال وقيء بكثرة ما دفع الإدارة التعليمية والصحية لرفع حالة الطوارئ على مدار اليومين الماضيين.



الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قال إن الأطفال تناولوا الترمس من أحد الباعة الجائلين أمام المدرسة، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة وتُجرى حاليًا التحاليل والفحوصات اللازمة للوقوف على أسباب الاشتباه في التسمم الغذائي.

وأضاف أن عدد المصابين في تزايد وأنه يتواجد الآن بقرية ميت سويد والقرى المجاورة لها علي رأس أجهزة وزارة الصحة بالدقهلية وأن عددا من التلاميذ المصابين لم يحضروا إلى المدرسة اليوم وأنهم نقلوا إلى المستشفى عن طريق أولياء أمورهم وأن أجهزة وزارة الصحة والتي تضم الطب الوقائي والعلاجي والأمراض المعدية وكافة المعنيين بالصحة في الدقهلية تقصي حالات التلاميذ للوقوف على الأسباب الحقيقية لإصابتهم.