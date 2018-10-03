معلومات لا تعرفينها لعمليات تكميم المعدة

تعد تكميم المعدة من العمليات الجراحية التى يلجأ إليها الكثيرون من ذوى السمنة المفرطة إليك معلومات لا تعرفيها عنها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..





-تصلح عمليات تكميم المعدة لمن يريدون التخلص من وزن البسيط حتى عشرة وخمسة عشر وعشرين كيلوجرامًا





- لا يمكن رجوع المعدة إلى طبيعتها بسهولة بعد تلك العملية وتناول كبيرة مرة أخرى من الطعام





- من الطبيعي أن تشعر بالألم مكان العملية وقد تستمر في تناول المسكنات لأول أسبوعٍ حتى تتخلص من الألم





- هذه العملية ليست عملية نحتٍ أو شفط دهون وهو ما يعني أنها لن تنقص من الوزن دون مساعدة المريض وإتباعه نظام غذائى فعال لإنقاص الوزن وممارسة الرياضة



