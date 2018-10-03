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مرأة

معلومات لا تعرفينها لعمليات تكميم المعدة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:20 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعد تكميم المعدة من العمليات الجراحية التى يلجأ إليها الكثيرون من ذوى السمنة المفرطة إليك معلومات لا تعرفيها عنها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .. 

-تصلح عمليات تكميم المعدة لمن يريدون التخلص من وزن البسيط حتى عشرة وخمسة عشر وعشرين كيلوجرامًا 

- لا يمكن رجوع المعدة إلى طبيعتها بسهولة بعد تلك العملية وتناول كبيرة مرة أخرى من الطعام 

- من الطبيعي أن تشعر بالألم مكان العملية وقد تستمر في تناول المسكنات لأول أسبوعٍ حتى تتخلص من الألم

- هذه العملية ليست عملية نحتٍ أو شفط دهون وهو ما يعني أنها لن تنقص من الوزن دون مساعدة المريض وإتباعه نظام غذائى فعال لإنقاص الوزن وممارسة الرياضة

-بعد إجراء العملية تناول كمية كبيرة من الطعام سيسبب لك الغثيان

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