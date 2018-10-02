ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أياكس الهولندي يعمق جراح بايرن ميونخ الألمانى في معقله بتعادل مثير.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
محمد رشاد
نجح أياكس أمستردام الهولندي، في اقتناص تعادل ثمين مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط، لكن أياكس حافظ على صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن البايرن.

ويعاني بايرن ميونخ من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مع أوجسبورج وخسر أمام هيرتا برلين في آخر جولتين بالبوندسليجا.
أياكس الهولندي يعمق جراح بايرن ميونخ الألمانى في معقله بتعادل مثير.. صور
أياكس الهولندي يعمق جراح بايرن ميونخ الألمانى في معقله بتعادل مثير.. صور
أياكس الهولندي يعمق جراح بايرن ميونخ الألمانى في معقله بتعادل مثير.. صور
أياكس الهولندي يعمق جراح بايرن ميونخ الألمانى في معقله بتعادل مثير.. صور
أياكس الهولندي يعمق جراح بايرن ميونخ الألمانى في معقله بتعادل مثير.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل مقتل عمر الحاج على يد خطيب شقيقته: أرسل لها دقائق رصيد مجاني فأبلغت أسرتها..صور

صدى البلد فى موقع جريمة مقتل شاب بإمبابة.. أحد الجيران: المشكلة بدأت بالحريم.. صور

الأهلي يفرط فى فوز عريض أمام وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري الأبطال.. فيديو

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء باعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

الشيخ ميزو يكشف سر اعتزاله الدعوة والتجارة في الأسماك.. فيديو

هاني رمزي يكشف أسباب عدم ضم وليد سليمان ومحمود علاء لقائمة المنتخب

مبروك عطية: زواج المسيار أحلى زواج فى العالم.. فيديو

خالد بيومي يبدى اندهاشه من قائمة المنتخب في معسكر سوزيلاند

تعرف على حقيقة زيادة أسعار المياه فى الفترة المقبلة.. فيديو

متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

نيرمين أبو سالم: هناك ثغرات في القوانين ساعدت على زيادة الانتهاكات الأسرية للطفل
أحمد موسى يشكر السفير أحمد أبو زيد: قدمت أداء محترما يليق بك
أخصائية طب نفسي: الخلافات الزوجية تؤثر سلبا على الطفل
رئيس محكمة الأسرة السابق: الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية دمرت الأسرة
باحثة: الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء الانتهاكات الأسرية للطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟