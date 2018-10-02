أياكس الهولندي يعمق جراح بايرن ميونخ الألمانى في معقله بتعادل مثير.. صور

نجح أياكس أمستردام الهولندي، في اقتناص تعادل ثمين مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ورفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط، لكن أياكس حافظ على صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن البايرن.



ويعاني بايرن ميونخ من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مع أوجسبورج وخسر أمام هيرتا برلين في آخر جولتين بالبوندسليجا.