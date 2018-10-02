أول تعليق أمريكي على نقل صواريخ إس 300 إلى سوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن بلادها تحاول التأكد من صحة الأنباء بشأن نقل منظومات صواريخ إس 300 الروسية إلى سوريا.



واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة، إن صحت، تمثل تصعيدا خطيرا إزاء ما يحدث في سوريا. مضيفة : "حتى الآن لم نتأكد من صحة التقارير بشأن نقل المنظومة إلى سوريا.



كان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قد أعلن أنه تم نقل صواريخ إس 300 إلى سوريا. وقررت روسيا نقل هذه المنظومة بعد إسقاط طائرة استطلاع تابعة لها فوق البحر المتوسط.

