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شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
هاني حسين
أعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن سعادته بنتائج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكشف المبكر عن فيروس "سي"، قائلا: "إحنا بنراهن على المواطن المصري القادر على مواجهة أي شائعة تحاول التشكيك في فعالية مبادرة المسح الشامل للكشف عن فيروس سي".

وأضاف" شعراوي " خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج اليوم الثاني من مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، إن محافظة جنوب سيناء حققت أعلى معدل تردد للمواطنين على العيادات.

واشار إلى أن :" فترات التردد كانت في أعلى مستوياتها منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.. ومنذ الساعة الخامسة عصرا وحتى الثامنة مساء، وتراوحت الفئات العمرية المشاركة من 25 إلى 45 سنة بنسبة مشاركة تصل إلى 45%".

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