اتفاقية بين الري والبيئة لدعم التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي والدلتا بالتعاون مع الأمم المتحدة.. منحة من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ أعمال الحماية بـ31.5 مليون دولار

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لحماية الدلتا من التغيرات المناخية بين وزارة الري ووزارة البيئة بحضور ممثل الأمم المتحدة

مدبولي: الوثيقة تمثل جهود الحكومة للاستفادة من آليات التمويل الدولية لدعم الدول على مواجهة آثار التغيرات المناخية

وزير الري: أكبر منحة حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية

المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات

وضع خطة رصد وإنذار مبكر لعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر

البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في مصر: بدء تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية هذا العام

في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الموارد المائية والرى باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وريتشارد ديتكس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن توقيع هذه الوثيقة يأتى ثمرة لجهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واستمرارا للتعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقضايا التنمية الأخرى.وأشار وزير الري إلى أن المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر بلغت نحو 31.5 مليون دولار لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، والتى تعد أكبر منحة حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.وأضاف أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل ( بورسعيد – دمياط – الدقهلية– كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بإجمالى طول يصل إلى 70كم، فضلا عن وضع خطة رصد وطنى وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.وأكد الدكتور محمد عبد العاطي أن المنشآت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية.وشدد على أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التى سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد فى تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.من جانبها أكدت رانده أبو الحسن مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، أن التكيف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية هو أحد أولويات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول النامية ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا للشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية لاختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية هذا العام.جدير بالذكر، أن وزير الرى، أكد في تصريحات له، على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الساحلية لوسط وشرق وغرب الدلتا والتى تضم محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة، والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضررًا بالمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر نظرًا لإنحفاض مناسيب الأرض الطبيعية لتلك المناطق،علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث يتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات والبنية التحتية والزراعة والسياحة ومشروعات التنمية على امتداد الأراضي الساحلية الشمالية المنخفضة،وتعتبر دلتا نهر النيل من الأراضي الزراعية الخصبة التى يجب المحافظة عليها.وتشكل دلتا النيل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك، ونظرًا لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدى الى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل والتى تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر فى أعمال التنمية والاستثمار لعقود طويلة.وأشار الوزير إلى أن هذه التغيرات المناخية أدت إلى قيام وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ خطة لحماية جميع المناطق الساحلية المعرضة للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليار جنيه بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع فى تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق، مضيفا أنه فى هذا الإطار تم الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضررًا من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلاءم مع البيئة الطبيعية للمنطقة الساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات، لافتا أنه من المنتظر التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري.من جانبه، أكد المهندس محمود السعدى رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" يهدف الى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة وذلك بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بور سعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة وكذلك وضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية المصرية من مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل .