حماة الوطن يقيم احتفالية كبرى بنصر أكتوبر.. اليوم

يعقد حزب حماة الوطن، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى، تزامنًا مع حلول الذكري الـ 45 لنصر أكتوبر، وذلك بأحد الفنادق الكبري، بالقاهرة.





وقال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، لـ "صدى البلد": إن الاحتفالية ستشهد تواجد عدد من القيادات، على رأسها اللواء خالد عبد العزيز، محافظ القاهرة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورة رانيا المشاط، ووكيل مجلس النواب، السيد الشريف، إضافة إلى الدكتور مصطفى الفقي.



