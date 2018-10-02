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التضامن عن طرح شهادة رد الجميل لكبار السن: دا حقهم علينا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:43 م
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
حسام الحارتي
أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، أن كبار السن لهم اهتمام بالغ من جانب الوزارة وتقوم بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم قائلا: "دا حقهم علينا".

وأضاف العقبي في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، أن برنامج "كرامة" التي أطلقتها وزارة التضامن مؤخرا، يهدف إلى تقديم دعم نقدي الي كل من يتجاوز 65 عاما.

وأكد أن وزارة التضامن، قامت بطرح شهادة "رد الجميل"، وتقديمها من خلال بنك ناصر لمن يتجاوز "70 " عاما من أجل الاستفادة منها، بالإضافة إلى وجود قروض مخصصة لكبار السن بإجمالي ما يقارب" 10" ملايين جنيه بقيمة "10" آلاف قرض بدون الحصول على فوائد أو رسوم، وإتاحة التسديد بكل سهولة.

وأوضح، أن الحالات التي لها الأحقية في الحصول على قروض وزارة التضامن الاجتماعي تخضع للأسر الأكثر احتياجا، والمصروفات الدراسية، وحالة تجهيز العرائس، مؤكدا أنه يجب أن يتمتع صاحب القرض بالأخلاق الحسنة، وحسن السير والسلوك، وامتلاك الرقم القومي.

وأشار إلى توفير فرص عمل لكبار السن الذين ما زالوا لديهم القدرة على العمل والتحرك للإشراف على المشروعات التي تم إطلاقها من حملة "مستورة" للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.

وأكمل في حالة موافقة كبار السن يتم الحصول على مبالغ مالية بإجمالي 750 جنيها شهريا.

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