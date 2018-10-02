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الكشف المبكر عن فيروس سي .. وزيرة الصحة: العمل استمر بالمحافظات حتى 11 مساء

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:50 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هاني حسين
وجهت الدكتورة هالة زياد، وزير الصحة والسكان، الشكر إلى المحافظين ووكلاء مديريات الصحة في المحافظات والعاملين في الوزارة، والقوات المسلحة، والداخلية، والمجتمع المدني، على إنجاح مبادرة الكشف المبكر للقضاء على فيروس سي.

وأضافت " زايد" خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج اليوم الثاني من مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، قائلة:" العمل في معظم المحافظات استمر لما بعد ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة 11 مساء الانتهاء من الكشف على كافة المواطنين".

وأشادت وزيرة الصحة، بتوفير اللوجستيات والأطقم الطبية وأدوات الفحص وطرق التخزين والنقل، وشكرت وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لما قاموا به تجاه ضمان نجاح مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي.

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